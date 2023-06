CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. En la tercera y última temporada de “Valeria”, serie española de Netflix basada en la saga de novelas de Elísabet Benavent “En los Zapatos de Valeria”, las protagonistas viven nuevas aventuras, etapas y triángulos amorosos. Aunque muchas cosas cambian, la amistad de Val, Lola, Carmen y Nerea permanece intacta.

La nueva entrega empieza con Valeria y Víctor disfrutando del nuevo arreglo en su relación hasta que la escritora descubre el sujetador de otra mujer en el sofá de su pareja. Aunque no se trata de un engaño debido a su acuerdo, no puede lidiar con lo que siente y aprovecha el viaje de despedida de soltera de Carmen para alejarse de él.

Ni los preparativos para la boda de Carmen ni su despedida de soltera con el grupo salen según los planes. Lo primero debido a la intervención de la madre de Borja y la última debido a que el vuelo está sobrevendido.

Valeria terminó su relación con Víctor en los primeros episodios de la temporada 3 de la serie española (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE LA TEMPORADA 3 DE “VALERIA”?

En los primeros capítulos de la temporada final de “Valeria”, mientras Val se prepara para hablar en público, Nerea empieza a utilizar un app de citas con la esperanza de entablar una relación seria y Lola conoce a un chico, que a pesar de ser más joven que ella, puede ser mucho más de lo que esperaba.

Víctor finalmente pronuncia las palabras que Val necesitaba escuchar y la relación termina oficialmente. Poco después, Val conoce al escritor Bruno Aguilar y entre más conoce de él y su vida, se siente más atraída. Sin embargo, sigue pensando en Victor.

En tanto, Nerea se ve obligada a contratar a Georgina, una joven relajada e irreverente, como fotógrafa. Debido a que tienen personalidades opuestas, no se llevan bien, pero no tardan en confirmar que los opuestos se atraen. Nerea trata de ocultar sus sentimientos, pero son cada vez más evidentes.

Por su parte, Lola se siente muy atraída por Rai, pero su edad le genera dudas e intenta no involucrarse sentimentalmente. Por supuesto, no tiene éxito y en poco tiempo, comienzan una relación sana y estable. Pero el hecho de que su novio tenga 20 años es algo que no puede superar.

Durante la fiesta de cumpleaños de Lola, Nerea termina con Nuria y le confiesa lo que siente a Georgina, quien le advierte que no es la mujer que busca. En tanto, “Valeria” se reencuentra con Victor y tiene dudas sobre su futuro, así que, Bruno prefiere darle un tiempo para que tome la mejor decisión.

Las cuatro amigas enfrentan distintos problemas en la tercera temporada de "Valeria"(Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE LA TEMPORADA 3 DE “VALERIA”?

Víctor o Bruno, ¿a quién elige Valeria?

Al final de la tercera temporada de “Valeria”, tanto Nerea como Lola deciden apostar por sus respectivas relaciones amorosas. En tanto, Val vuelve a involucrarse con Victor, quien arruina el momento al mencionar que lo que ellos tienen “es más fuerte que cualquier compromiso”.

Esas palabras lastiman a Val y la ayudan a comprender que Victor no ha cambiado. Después de pedirle que se marche, le cuenta todo a sus amigas y trata de ser sincera con Bruno, quien le asegura que no necesita hacerlo.

El embarazo, el trabajo, y los preparativos del matrimonio abruman a Carmen, pero sus mejores amigas la ayudan a tener la boda de sus sueños. Durante la ceremonia, Valeria se da cuenta de que Bruno es lo que ha estado buscando.