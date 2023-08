Ha pasado casi un mes desde el sorpresivo anuncio que hizo Vanesa Villagrán, hija del popular ‘Quico’, para dar a conocer que tenía cáncer y desde ese momento la personalidad se ha mantenido muy activa en el ciberespacio para tener al tanto de todo a sus seguidores, los cuales disfrutan ver el camino que llega la influencer y modelo en OnlyFans.

Vanesa usó recientemente su cuenta de Instagram para brindarle unas palabras de agradecimiento a su padre por todo el apoyo que le brinda desde siempre y más aún al conocer el diagnóstico médico de ella. La hija de Carlos Villagrán logró emocionar a más de un internauta por el mensaje que publicó en internet para elogiar la figura de su papá.

Estará con ella siempre

Fiel a su estilo, Vanesa subió un selfie con su padre y se les dejó ver muy felices. En el extenso texto que eligió la mujer para llenar de cumplidos al carismático ‘Quico’, ella recordó una frase que le habría brindado él cuando se enteró que padecía de cáncer para darle a entender que nunca la dejaría sola en su camino para vencer a esta complicada enfermedad.

“Te fuiste cuando justo me detectaron cáncer, antes de irte me dijiste: ‘ahora voy a trabajar con más ganas para ayudarte yo te voy a apoyar’. Ahora que estás aquí, como ya te lo dije, me inyectas vitamina y paz en todo sentido, me siento completa y hasta lo de mi caída de cabello se me olvidó solo con tu presencia. Tú, mi mamá, mi hija y mi hermano han sido esenciales para sentirme motivada, para sentirme feliz y para echarle ganas”, inició diciendo.

Finalmente, no dudó en mostrar todo el amor que tenía por su figura paterna y manifestó lo agradecida que estaba. “Gracias, papito bonito, gracias por tu apoyo, por tu buena vibra, por tus bromas, por ser tan positivo, por ser un ejemplo, por escucharme, por aconsejarme, porque eres muy humano, por tu humildad y tu carácter alegre siempre sea cual sea la circunstancia. Juntos y de la mano vamos a superar todo esto. Te amo”, terminó diciendo.

