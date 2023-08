¿Dónde está Vanessa Lyon? Esa es la gran pregunta que muchas personas se hacen debido a que la pareja del conductor de televisión, Carlos Calderón, tenía acostumbrados a sus millones de fans a publicar en sus redes sociales, pero ahora no lo hace. Es por ello que todos desean saber qué ocurrió con ella. Aquí te lo contamos.

No hay duda de que Carlos Calderón es uno de los conductores de televisión más famosos de los últimos tiempos. Gracias a su profesionalismo, simpatía y carisma se ha ganado el respeto del público quienes lo siguen diariamente en el programa “Hoy día”.

Se debe tener en cuenta que el mexicano volvió a la pantalla chica tras ocho meses de dejar “Despierta América” y, además, tiene como pareja a Vanessa Lyon, una modelo y actriz que lo ha apoyado en todo momento.

La famosa pareja se conoció en el 2018 y en el 2022 se comprometieron y luego vería nacer a su primogénito.

Tal como lo indica People en español, Carlos Calderón acostumbraba a publicar historias en sus redes sociales junto a su pareja y la propia Vanessa posteaba constantemente, pero todo ello ha cambiado, lo que ha despertado la preocupación de muchos.

Carlos Calderón junto a su novia Vanessa Lyon (foto: Vanessa Lyon / Instagram)

LAS ÚLTIMAS PUBLICACIONES DE VANESSA LYON

Si revisamos el Instagram de Vanessa Lyon se puede ver que la última publicación de la actriz y modelo data de mayo de 2023 donde aparece junto a su pequeño hijo.

En otra imagen del mismo mes se le puede ver modelando para una entrevista que brindó a People en español. Más atrás, su publicación es del 11 de febrero de 2020.

¿QUÉ PASÓ CON VANESSA LYON?

Desde mayo de 2023 Vanessa Lyon no ha publicado nada en sus redes sociales y tampoco ha aparecido en las historias de Instagram de su esposo. Esto ha tenido gran impacto en redes, pues muchos han preguntado por qué no aparece o no ha realizado publicaciones desde hace buen tiempo.

Por ahora, la modelo ni el conductor han explicado esto que mantiene preocupados a sus millones de fans.

“Vanessa extraño tus videos”, “¿Por qué no te volvimos a ver en redes?”, “Dios es bueno Vane”, “Se te extraña Vanessa”, entre otros son los mensajes que se pueden ver en Instagram.

Vanessa Lyon es una destacada actriz y modelo (Foto: AFP)

LOS MENSAJES CARIÑOSOS ENTRE CARLOS CALDERÓN Y VANESSA LYON

Vanessa Lyon también sorprendió a sus millones de fans cuando el 14 de agosto comentó la publicación de Carlos Carlderón al incorporarse a “Hoy día”.

“Esooooo NBC another levellllllll”, publicó la actriz.

Vanessa Lyon comentó la publicación de Carlos Calderón (Foto: Carlos Calrdeón/Instagram)

El comentario tendría una respuesta de Carlos Calderón. “I love u”, escribió.

Pero no todo quedó allí, pues los mensajes continuarían. “Me too bb”, respondió la actriz.

“Gracias por el cariño”, sentenció Lyon.

Vanessa Lyon y Carlos Calderón intercambiaron cariñosos mensajes (Foto: Carlos Calrdeón/Instagram)

DATOS PERSONALES DE VANESSA LYON

Nombre de nacimiento: Vanessa León.

Vanessa León. Lugar de nacimiento: Venezuela.

Venezuela. Fecha de nacimiento: 19 de septiembre de 1981.

19 de septiembre de 1981. Edad: 41 años.

41 años. Ocupación: Modelo y actriz.

Modelo y actriz. Instagram: @_vanessalyon

TE PUEDE INTERESAR UN VIDEO DE ESTADOS UNIDOS

En Estados Unidos, diez personas resultaron heridas tras una persecución policial. El hecho sucedió en Nueva York, donde un sujeto de 23 años atropelló a una decena de personas y embistió a otros tres vehículos en un intento por huir de la Policía. Los heridos fueron trasladados a hospitales locales donde se están recuperando de manera satisfactoria. (Fuente: TV Perú)