Durante años, Verónica Castro fue una de las actrices más importantes e influyentes de la televisión mexicana, protagonizando recordadas producciones que se mantuvieron entre las favoritas del público.

La celeb de México, además, fue madre del reconocido cantante y actor Cristian Castro, quien en más de una ocasión ha reconocido la influencia de Verónica en su vida y carrera.

Sin embargo, hay una historia poco conocida de la recordada protagonista de “Los ricos también lloran” y “Rosa Salvaje”, en la cual esta admite que estuvo desamparada tras dar a luz a su hijo.

Verónica Castro formó parte de "La casa de las flores" (Foto: Netflix)

VERÓNICA CASTRO Y EL ANDA

Las elecciones en el ANDA

Recientemente, la primera actriz se mostró en contra de las elecciones de la Asociación Nacional de Actores (ANDA) de México, donde salió triunfador Marco Treviño, pues, tal como denunciaron otras figuras, se registraron inconsistencias en el proceso.

Debido a esto, muchos de los integrantes solicitaron de que el proceso de votación cambiase de virtual a presencial, algo que fue admitido por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, solicitando al ANDA que “convoque y organice de nueva cuenta la elección mediante el voto personal libre, directo y secreto de los agremiados”.

El Comité Ejecutivo Nacional del @andactores se elegirá mediante voto electrónico. Todas y todos sus miembros tienen hasta el 22 de julio para registrarse en #Sirvolab aquí: https://t.co/uJ9bhn8rcf. El @Centrofcrl garantiza que sea un proceso libre y democrático. pic.twitter.com/zGTCZyIjGd — Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (@Centrofcrl) July 21, 2022

Veronica Castro nunca fue apoyada por el ANDA

Como parte de su crítica a la asociación, Castro reveló que la asociación a la que lleva varios años suscrita nunca la ha apoyado, ni siquiera en los momentos de mayor necesidad económica.

“Yo también tengo muchos años cotizando para la ANDA, más de 50 o 55 por ahí, y nunca me han dado nada. Hasta para poder tener a mi hijo tuve que empeñar mi coche, entonces espero que por lo menos a las compañeras que más lo necesitan, se lo den”, comentó la artista.

Con 69 años, la veterana actriz es una de las figuras más destacadas del movimiento #YoSoyANDA, que busca elecciones transparentes en la entidad.

“Como ya no confiamos, ya no podemos tener fe, entonces prefiero que mi voto sea presencial, si no les molesta, gracias”, apuntó.