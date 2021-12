El suicidio de Verónica Forqué, ocurrido la mañana del pasado 13 de diciembre, ha conmocionado a España y ha despertado diversas especulaciones sobre su estado de salud mental. Su trágica muerte ocurrió apenas unas semanas después de su última aparición en televisión como participante del programa gastronómico “MasterChef Celebrity 6″.

Verónica Forqué tenía 66 años de edad y decidió quitarse la vida en su casa, un apartamento en Madrid, hasta donde se trasladaron los servicios de urgencia. Fueron los profesionales del SUMMA 112 quienes hallaron el cuerpo sin vida de la actriz tras una llamada de auxilio.

Tras la muerte de Verónica Forqué, en las redes sociales se rescató el momento en el que la actriz decidió abandonar ‘MasterChef Celebrity’ por encontrarse agotada y necesitar tomarse un descanso. Muchos achacaron que esas palabras estaban relacionadas con la depresión que sufría, sin embargo, Juanma Castaño reveló qué ocurría realmente con Forqué.

El cuerpo de la actriz española fue hallado sin vida la mañana del lunes 13 de diciembre (Foto: Verónica Forqué/ Instagram)

VERÓNICA FORQUÉ: CUÁL FUE EL MOTIVO DE SU SALIDA DE MASTERCHEF CELEBRITY 6

Verónica Forqué decidió abandonar el programa gastronómico ‘MasterChef Celebrity’ por encontrarse agotada y necesitar tomarse un descanso. Tras la muerte de la actriz, los usuarios de las redes sociales relacionaron esas palabras con la depresión que sufría, sin embargo, Juanma Castaño reveló qué ocurría realmente con la artista de 66 años.

Durante una entrevista con Jordi Basté en El món a RAC1 (RAC1), el periodista deportivo trató de contextualizar estas palabras. “Es un tema muy delicado”, advertía, antes de declarar: “Lo único que puedo decir es que ese testimonio sonoro era cierto, pero Verónica Forqué salía del covid”.

El ganador de la sexta edición ha querido explicar lo sucedido: “De todos los que hablan, por primera vez creo que tengo la autoridad moral para hablar en primera persona de lo que ocurrió, porque yo estaba allí. Y además porque Verónica Forqué me pegó el covid a mí”.

Juanma Castaño explicó que el contagio de COVID-19 se produjo tras grabar una prueba de exteriores de ‘MasterChef Celebrity’ en Tenerife, correspondiente a la décima gala. “La grabación de Masterchef se paró esas dos semanas de julio”, explicó.

Sobre las palabras de la actriz, que dijo encontrarse agotada y necesitar un descanso, que muchos usuarios en las redes sociales han relacionado con la depresión que sufría, Castaño explicó que en realidad hacían alusión a las secuelas del COVID-19.

“Ese testimonio que muchos achacaron a una depresión o a un momento de dificultad extrema de manera mental en el programa, solo quiero decir que ahí Verónica, el cansancio que tenía y lo hecha polvo que estaba era porque acabábamos de salir del Covid tres personas del programa: ella, Miki Nadal y yo”, afirmó el periodista deportivo.

“Se pararon las grabaciones, volvimos a grabar después del negativo, y Forqué dijo que no podía porque estaba hecha polvo con el covid, como estaba yo y como estaba Miki”, relata el presentador de #Vamos, según Fórmula TV.

“Verónica ahí se estaba refiriendo al cansancio que le había provocado el covid”, insistió, y reveló que se decidió no comunicar públicamente que había habido un brote en el programa “por un tema de no alarmar a la gente, de prudencia médica, porque cada uno lo dice si quiere, si lo ha tenido o no. No lo dijimos, pero hubo un test antes y otro después”.

Con sus declaraciones, Castaño quiere hacer ver que Forqué no abandonó el programa ‘MasterChef Celebrity’ por una mala experiencia o porque recibió malos tratos, sino por las secuelas que le había dejado el COVID-19.

“Una persona que ha sufrido o se considera maltratada o a la que no le gusta lo que ha ocurrido no vuelve a grabar con Masterchef. Ella estaba contenta con nosotros”, dijo y zanjó el tema con unas últimas palabras: “Yo lo que aporto es que el testimonio del cansancio viene del covid. Esto ocurrió así”.