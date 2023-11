¿Cuál es el estado de salud de Verónica Montes? Tras ser detectada con un tumor en la cabeza, en 2021, la actriz vuelve a la televisión con la nueva versión de “El Maleficio”, junto a Fernando Colunga y Marlene Favela, y contó cómo se encuentra al superar ese momento complejo. La artista dio más detalles de su situación y agradeció la oportunidad de volver a una producción ambiciosa como el remake de la telenovela de terror.

Montes, hace tres años, reveló que había tenido un diagnóstico equivocado en los riñones, cuando en realidad tenía un tumor en la cabeza. Vivió una situación complicada, pero pudo superarla en ese entonces.

“La verdad, lo primero que vino a mi mente fue que estaría en una plancha para que me operaran. Me asusté porque hasta pensaba que me iban abrir el cerebro. Sin embargo, afortunadamente la cosa no fue por ahí”, dijo a TVNotas.

Lo que tenía realmente era hiperprolactinemia, un aumento de prolactina en la sangre. ¿Logró superar completamente su enfermedad? Conoce lo que dijo la intérprete peruana de 33 años que radica en México.

¿CÓMO SE ENCUENTRA VERÓNICA MONTES TRAS EL TUMOR EN LA CABEZA?

Verónica Montes ha superado el tumor en la cabeza, tres años después del diagnóstico, y ahora se enfoca más en cuidar su salud para no tener una posible recaída. La actriz dio detalles de su situación al volver a la televisión con la telenovela “El Maleficio”, el remake de la exitosa producción de terror.

“Hace unos días me hice unos estudios para ver que todo esté bien y sin estrés. La prolactina la tengo baja y controlada. El tumor que me salió lo desaparecieron con tratamiento”, detalló a TVNotas.

La celebridad peruana agregó que el tumor no ha reaparecido y que ha tomado cambios drásticos en su vida diaria para evitar una próxima situación delicada en su salud.

“Me enfoco en cuidar mi salud. Dormir. Estar bien en todos los sentidos, estar sana… Estaba muy chiquitito, por eso se podía tratar. Gracias a Dios no ha vuelto a salir”, manifestó al citado medio.

¿VERÓNICA MONTES FUE DIAGNOSTICADA DE CÁNCER?

No, Verónica Montes no fue diagnosticada de cáncer, a pesar de que se le detectó un tumor en el cerebro. La misma actriz explicó, en su momento, que incluso no le hicieron una intervención quirúrgica.

“No es cáncer ni se puede convertir en algo así. Además, es tan pequeño que no tiene caso retirarlo. Me dice el doctor que sólo hay que estarlo checando para controlarlo y sobre todo para evitar que crezca y vengan complicaciones, pues sería más peligroso quitármelo”, declaró a TVNotas.

