Verónica Montes es una actriz que ha destacado por su participación en series como “El señor de los cielos”, “La piloto” y “Papá a toda madre”. Si bien sus interpretaciones en todas las producciones en las que ha trabajado la han hecho una de las preferidas del público, su belleza también ha sido alabada.

Debido a que es muy activa en sus redes sociales, todos sus seguidores están pendientes de lo que realiza. Incluso, varios de ellos se atrevieron a preguntarle sobre las cirugías estéticas a las que se ha sometido, específicamente sobre sus implantes de senos.

Para responder a esta interrogante, la actriz de 30 años utilizó su cuenta de Instagram, en el que a través de un video contó por qué decidió retirárselos.

Verónica Montes pide a sus seguidores no dejarse llevar por los estereotipos que implanta la sociedad (Foto: @makeupbyanaclau)

LOS IMPLANTES AFECTABAN SU SALUD

La histrión de origen peruano refirió que al hacerse un nuevo cambio de implantes, su cuerpo no reaccionó de buena forma y empezó a sentir mucho dolor.

“Cuando llegó el momento de cambiar los antiguos implantes y poner unos nuevos, mi cuerpo tuvo una reacción alérgica a estos, por lo que otra vez tuvieron que cambiarlos por unos hipo alergénicos (…). Estos se pegaban a mi músculo y me causaban muchísimo dolor con ciertos movimientos ”, refirió.

Asimismo, contó que tras ello se dio cuenta que era tiempo de quitárselos para evitar dañar su salud. “Después de dos intervenciones médicas fallidas, me di cuenta que mi cuerpo ya no quería nada extraño en él y decidí escucharlo” .

“No fue una decisión fácil, pero hoy no me arrepiento de haberla tomado. Soy feliz como soy, con mi cuerpo sin molestias, sin dolores, soy feliz con el tamaño que tienen mis pechos”, añadió.

Verónica Montes aseguró que se siente muy feliz con su cuerpo sin implantes (Foto: Instagram de Verónica Montes)

NO DEJARSE LLEVAR POR LOS ESTEREOTIPOS

Tras tomar esta decisión, la intérprete de ‘La Condesa’ en “El señor de los cielos” hizo un llamado a las mujeres que recurren a las cirugías estéticas, a quienes pidió poner en primer lugar su salud.

“Nos hacen creer que necesitamos tener bubis grandes para vernos más femeninas, más sexys y no es verdad; no necesitamos nada de eso , solo necesitamos amarnos como somos, respetarnos, respetar a nuestro físico y ser felices”, dijo Verónica Montes.

Finalmente, pidió a sus seguidoras que tiene implantes, si en algún momento tienen molestias, que vayan al médico.

“Yo no puedo decirles que no se operen, no se pongan o se quiten, pero les puedo dar un consejo con mucho cariño: ‘No dejen que los estereotipos de belleza que vemos nos afecten, que nos sintamos felices bellas y plenas. No atentemos contra nuestra salud por tratar de ser como dicen que debemos vernos. Nuestra belleza no debe complacer a nadie, no debe doler; va más allá de los estándares que nos hacen creer. Seamos libres y evolucionemos”, manifestó.

MÁS SOBRE ACTRICES