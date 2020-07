Aunque Catherine Siachoque, una de las actrices que protagonizó “El final del paraíso”, se siente realizada en casi todos los aspectos de su vida, cuando le preguntan insistentemente sobre la maternidad, ella da una respuesta contundente.

Y es que a pesar de admirar a las personas que tienen hijos, como lo fue su madre o abuela, la talentosa villana de “Tierra de pasiones” no se visualiza con un hijo, algo que también comparte con su pareja, el también actor y productor Miguel Varoni.

Catherine Siachoque fue villana de exitosas telenovelas de Telemundo como "Tierra de pasiones", "Pecados ajenos" y "¿Dónde está Elisa?" (Foto: Instagram de Catherine Siachoque)

“[A mi esposo y a mí] nos fascina verlos [a los niños], pero eso de 24 x 7 por el resto de nuestros días porque no es hasta que uno se muera, es hasta que esté el hijo (…); o sea, esto es una cosa que además es exponencial. Cuando uno se casa, entonces sufren por uno y por el marido, y si tienen hijos: por uno, por el marido, por los hijos, por los nietos… es muy duro”, dijo en una entrevista al canal Ve Plus.

Pero eso no fue todo, ya que la actriz de 48 años asegura que para ser feliz no necesita de la llegada de un nuevo ser a su vida.

“A mí me dicen: ‘¿No te hace falta un hijo para poder realizarte como mujer’. A lo que yo siempre digo: ‘Yo conozco mujeres que tienen cuatro hijos y son frustradas totalmente como profesionales, como mujeres, como esposas, como mamás, como todo y son infelices ellas; hacen infeliz al marido, a los hijos. ¿De verdad eso es realizarse? Si ese es tu sueño de vida, te estarás realizando; y si no lo es, no lo va a ser. Unos hijos no significan realización, ¿de qué?”, manifestó.

¿QUÉ DIJO SOBRE SU MATRIMONIO?

Respecto a su matrimonio con Miguel Varoni, con quien lleva casada más de 20 años, dijo que lo ama más que a nadie, pero si en un futuro el amor se acaba, dará vuelta a la página y no dudará en rehacer su vida.

“El día que él deje de ser feliz conmigo o sienta que es más feliz con otra persona tiene que irse con esa persona porque es que la vida es muy cortica y cada vez me doy más cuenta de eso. Entonces porque estemos casados, porque la gente sueñe con que ‘ay sí se puede’, que seamos una pareja que la gente quiere tanto, eso no nos va a forzar a vivir una vida de mentiras. Nada vale la pena”, indicó.

“Siempre va a haber uno que sale herido en una ruptura, en cualquier ruptura de lo que sea siempre hay un lado que va a quedar más triste. Igual para mí: si yo llego a ver que de pronto mi vida está al lado de otro hombre y dejo de ser feliz al lado de Miguel yo la voy a vivir porque me lo merezco, porque él no se merece tampoco tener a una mujer que [no lo quiera]”, finalizó.

