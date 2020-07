Maribel Guardia es sin duda una de las actrices más queridas de México. Además, de ser admirada por su trabajo en las telenovelas, su rostro y figura a sus 61 años no pasan desapercibidos.

Al ser alguien muy activa en sus redes sociales, tiene un gran número de seguidores; sin embargo, pocos conocen la historia de su vida que la marcó desde que era muy pequeña.

En una entrevista, la actriz costarricense contó que además de no contar con la presencia de su padre, tuvo una lamentable pérdida.

LA TRISTE HISTORIA DE SU NIÑEZ

“Yo me quedé solita a los nueve años”, dijo la actriz de ‘Corona de lágrimas’ en el programa ‘El minuto que cambió mi destino’, al recordar la muerte de su madre a causa del cáncer a los 46 años.

“A partir de eso me dio insomnio hasta el día de hoy porque yo tenía una relación muy cercana con mi mamá”, narró.

Pero la parte más conmovedora que la llegó a marcar de por vida fue cuando vio a su mamá fallecida, algo que no entendía al principio hasta que la empezaron a enterrar.

“Cuando la vi muerta en la caja yo no entendía por qué ella estaba tan seria; entonces, entré como en una especie de juego. Era un lugar muy grande donde la velaron con un jardín muy grande; entonces, yo salía corriendo y jugaba con ella y le hablaba y le decía ‘mamá esa que está allá arriba no eres tú’ y entonces jugaba. Todo el mundo lloraba y yo entraba corriendo y juraba que mi mamá estaba conmigo, pero en el momento que ya la fuimos a enterrar, cuando echaron la tierra, ahí fue donde yo reaccioné”, manifestó.

Tras ese día, Maribel Guardia dio a conocer que soñó nueve noches seguidas con ella: “Volábamos y nos sentábamos al lado de un río; platicábamos vestidas de blanco y ya después no la volví a ver más. Hasta el día de hoy tengo insomnio”.

SE QUEDÓ HUÉRFANA

Debido a que se había quedado sin nadie que se hiciera cargo de ella, su hermana mayor la llevó a vivir con ella.

“Mi hermana me llevó con ella, me crio, me educó y ha sido una mujer extraordinaria en mi vida. Ella estaba casada y tengo un sobrino que era de mi edad y nos criamos como si fuéramos hermanos, lo quería muchísimo y mi hermana la verdad es que fue una madre extraordinaria, una mujer muy mágica, también me dio muchas alas para volar”, indicó.

