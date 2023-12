Dirigida y escrita por Diego Graue, “Viaje todo robado” es una película mexicana que se ambienta a inicios de la década de los 2000 y sigue a una familia que decide irse de vacaciones a Estados Unidos con el dinero que el patriarca encontró y sin imaginar las consecuencias.

El director explicó que la cinta que se estrenó en los cines el 31 de agosto de 2023 y llegará a Netflix el 6 de diciembre, “es una película familiar, una comedia inspirada en la fantasía que todos tenemos de hacer viajes en familia a toda costa, aunque a veces no es posible, y se idealiza esta idea de que las vacaciones son para relajarnos y disfrutar y a veces no es así”.

Ana Claudia Talancón y Bruno Bichir encabezan el elenco de “Viaje todo robado”, que tiene una duración de 97 minutos y que cuenta con un elenco conformado por actores como Donagh Gordon, Hernan Del Riego, Germán Bracco, Antonio Alcantara, Andrea Sutton, Adrian Alarcon, Jade Deaton, Diana Elynel y Alejandro Frutos.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “VIAJE TODO ROBADO”

1. Ana Claudia Talancón como Lola

Ana Claudia Talancón, conocida por la película “El crimen del padre Amaro”, candidata al premio Óscar a Mejor película de habla no inglesa en 2002, y por la cinta “Arráncame la vida”, da vida a Lola, es la esposa de Carlos que está obsesionada con el bingo.

“A mi me encanta el drama y la comedia, es como un agridulce delicioso, es algo completamente diferente, no creo que tenga que escoger entre una y otra, me encantan combinadas”, contó la actriz a El Universal.

Ana Claudia Talancón interpreta a Lola en la película mexicana "Viaje todo robado" y en esta escena tarta de pagar una deuda con su anillo de matrimonio (Foto: Laredo17)

2. Bruno Bichir como Carlos Camargo

Bruno Bichir, que fue parte de películas como “El evangelio de las maravillas”, “La toma de la embajada”, “Crónica de un desayuno”, “Sin noticias de Dios”, “Hasta los huesos” y “Las leyendas: el origen”, interpreta a Carlos Camargo, quien debido a sus malas decisiones pone el peligro a su familia.

Carlos Camargo (Bruno Bichir) recibe una llamada de un cobrador de en la película mexicana "Viaje todo robado" (Foto: Laredo17)

3. Germán Bracco como Charlie Camargo

Germán Bracco, que fue galardonado a los Premios TVyNovelas México en la categoría Mejor actor juvenil por su personaje Federico Becker, en la telenovela “Caer en tentación”, asume el rol de Charlie Camargo, el hijo mayor de Carlos y Lola.

“El personaje intenta abrirse (de su familia) por mera rebeldía y, al final de cuentas, los personajes tienen un viaje en su interior, no solamente es un road trip divertido, sino de personas complejas tomando decisiones complicadas”, indicó Germán.

Germán Bracco como Charlie Camargo en la película mexicana "Viaje todo robado". El hijo mayo de Carlos se prueba ropa nueva en esta escena. (Foto: Laredo17)

4. Daniel Haddad como Salo

Daniel Haddad, que fue parte de “Historia de un crimen: La búsqueda”, “Backdoor”, “Historia de un Crimen: Colosio”, “Todo por Lucy”, “Papás por Encargo”, “La hora marcada” y “Hasta que la suerte nos separe”, da vida a Salo en la película “Viaje todo robado”.

En esta escena de la película mexicana "Viaje todo robado", Salo (Daniel Haddad) habla con Carlos (Foto: Laredo17)

5. Hernan Del Riego como Toño Perez Teuffer

Hernan Del Riego, que apareció en “Historia de un Crimen: Colosio”, “Un extraño enemigo”, “Ingobernable”, “Todas las pecas del mundo”, “Mentada de Padre”, “Todo va a estar bien”, “Pinches Momias” y “No Abras La Puerta”, interpreta a Toño Perez Teuffer.

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Viaje todo robado”:

Martha Claudia Moreno

Donagh Gordon como Bob

Antonio Alcantara como el agente Rodríguez

Andrea Sutton como Caro

Adrian Alarcon como Mario

Jade Deaton

Diana Elynel

Alejandro Frutos como David