David y Victoria Beckham (Adams, de soltera) han sido por más de dos décadas una de las parejas más famosas y populares del planeta, principalmente por la buena relación que mantienen y lo enamorados que se ven a pesar de los años.

Incluso, hace unas semanas la pareja se lució en el matrimonio de su hijo Brooklyn con Nicola Peltz, donde fueron una de las atracciones principales del evento.

Sin embargo, a pesar del éxito, el dinero y los grandes negocios que llevan juntos, hay hábitos y defectos que no toleran uno del otro, y así lo ha revelado el ex Real Madrid y Manchester United.

David y Victoria Beckham llevan más de 20 años de matrimonio (Foto: David Beckham / Instagram)

¿QUÉ ES LO QUE MÁS ODIA VICTORIA DE DAVID BECKHAM?

En conversación con Gary Neville, su excompañero de la selección inglesa y conductor del podcast “The Overlap”, el “Spice Boy” se animó a participar de un divertido juego de preguntas y respuestas donde reveló, entre otras cosas, detalles de su relación con su esposa.

Al ser consultado sobre qué cosas le molestan a Victoria de él, David indicó que aclararse la garganta desespera a la excantante.

“Tengo esto (se aclara la garganta), a ella no le encanta. No siempre lo he hecho, tal vez durante los últimos 15 años”, indicó entre risas.

Del mismo modo, el futbolista señaló que a su esposa no le gusta mucho el orden, mientras que para él es un aspecto importante a diario. “Probablemente hay un par de otras cosas que hago y ella no... como en el caso de que yo soy muy limpio y ella no”, comentó Beckham.

LOS TRAJES DE VICTORIA BECKHAM

Tras su corta pero exitosa carrera musical, Victoria Beckham se dedicó al diseño de modas, creando lujosas prendas que fueron modelas por personajes como Madonna, Heidi Klum, Jennifer Lopez, Sarah Jessica Parker y Beyoncé.

Por su parte, aunque no estaba ligado completamente a la industria de la moda, David siempre fue reconocido y alabado por sus outfits y estilos, lo cual llevó a algunos seguidores a pensar que era su esposa quien seleccionaba su ropa.

“La gente siempre pensó que Victoria tenía una gran influencia sobre lo que llevaba puesto o los peinados o los tatuajes, pero no fue así. Yo siempre tomé la decisión de usar un estilismo completo de cuero o denim o lo que fuera que llevara. Me encantaba la moda”, confesó.