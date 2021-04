La gala de los premios Oscar 2021 se despidió con una última gran sorpresa al otorgar el premio a Mejor actor a Anthony Hopkins, de 83 años, por su papel en “The Father”, cinta dirigida por Florian Zeller en la que el veterano artista británico interpreta a un hombre mayor que está lidiando con la demencia.

Aunque Hopkins no dio ningún discurso al no estar presente durante los premios de la Academia, parece que pudo darse un tiempo para celebrar la obtención de su segundo Oscar en compañía de Salma Hayek. El martes, la actriz mexicana de 54 años publicó un video en Instagram en el que comparte un baile de victoria junto a quien protagonizó “El silencio de los inocentes”.

Bailando al ritmo de “Dance Me to the End of Love”, de Leonard Cohen, el video comienza con Hopkins moviéndose de lado, antes de que Hayek aparezca. Luego, la pareja se da un tierno abrazo, de esos que se dan dos grandes amigos y cómplices de la vida y la actuación.

“Celebrando con el Rey #anthonyhopkins su segundo #oscar por su extraordinaria actuación en El Padre #leonardcohen”, fue lo que escribió Salma Hayek en la descripción del video que no ha tardado en volverse viral.

Anthony Hopkins confesó que su papel en “The Father” lo afectó profundamente

En una entrevista que ofreció a Jodie Foster para la serie “Actors on Actors” de la revista Variety, Anthony Hopkins confesó que su papel en “The Father” lo afectó profundamente porque se dio cuenta de lo “preciosa que es la vida”.

“Suena muy cursi, pero me ha hecho muy consciente de lo preciosa que es la vida y de cómo nos contenemos dentro de algo tan misterioso”, expresó el actor, que admitió además que sintió la presencia de su padre, Richard Arthur Hopkins, mientras interpretaba a Anthony (su personaje) en “The Father”.

“Lo que me sorprendió fue que mi propio padre estaba en mí”, explicó Hopkins sobre una escena al principio de la película, donde discute con su hija Anne (interpretada por la actriz Olivia Colman). “Siempre estoy con ella, regañándola. Mi padre estaba así mientras agonizaba, porque tenía miedo”, agregó.

Te puede interesar