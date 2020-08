Cobra Kai , la serie web de YouTube que recientemente dio el salto a Netflix con sus dos temporadas , se ha convertido en un éxito entre grandes y chicos al conocer más sobre el futuro de los protagonistas de la saga de Karate Kid ; sin embargo, cuando se lanzó originalmente en 2018 se recurrió a una campaña viral que muchos pensaron que se trataba de una broma para algún programa de cámara escondida, pero tuvo una gran acogida, aunque grabarla resultó ser una tarea muy difícil de lograr. Esta es la historia detrás del video que nos muestra la peor pesadilla de un matón.

“Las primeras tomas fueron una porquería”, dijo al portal Adweek Michael Krivicka, co-fundador de la agencia creativa Thinkmodo, conocida por su trabajo al promocionar películas (como la que hicieron por el estreno del remake Carrie) y otros proyectos de sus clientes como lo fue “Karate Prank NYC”, título con el que bautizaron su trabajo para crear expectativa por Cobra Kai que iba a lanzarse por YouTube Red (ahora conocida como YouTube Premium ) y que probó ser algo difícil por la nieve que cubrió hace dos años las calles del barrio neoyorquino de SoHo.

“Tuvimos que despejar toda la nieve de la locación una noche antes. Hacía mucho frío y estábamos preocupados que el gélido clima afecte el tipo de reacciones que obtendríamos (por cubrirse los rostros con bufandas, etc.). Sin embargo, estuvo muy claro el día y no resultó ser un problema como lo pensamos”, dijo Krivicka, aunque las tres piezas de utilería que usaron no funcionaron como debían en las primeras tomas.

“Los actores y el equipo de efectos especiales tuvieron que trabajar en una serie de señales para sincronizar la escena de forma correcta”, precisó, obteniendo finalmente el resultado que buscaban tanto de las personas que atestiguaron la escena -entre los que se encontraba Zach Kerr, jugador de los Broncos de Denver que pasaba por el lugar junto a su esposa- y los millones que lo vieron en redes sociales (más de 207 millones de reproducciones en Facebook y cerca de 19 millones y medio de vistas en YouTube hasta la fecha).

