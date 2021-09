CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Basada en la novela homónima de Mats Wahl, “Vinterviken” (“JJ + E” en inglés) es una película sueca de Netflix que sigue la historia de John John y Elisabeth, dos jóvenes enamorados que deben lidiar con sus diferencias económicas y sociales para continuar juntos y perseguir sus sueños actorales.

John-John, quien vive con su madre y su abusivo padrastro, Skihuvet, y Elisabeth, quien perdió a su madre recientemente, se conocen cuando el primero salva a su hermana Patricia de ahogarse, y más tarde se reencuentran en una importante escuela de teatro.

Poco a poco los jóvenes se acercan y empiezan una relación amorosa, sin embargo, las prohibiciones del padre de Elisabeth y un grave error que comete JJ lo complican todo para los protagonistas de “Vinterviken”.

Después de conocerse un poco, JJ y Elisabeth empezaron una relación amorosa (Foto: Vinterviken/ Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “VINTERVIKEN”?

Luego de que su hija y JJ fueran asaltados, el padre de Elisabeth exige que no reúnan fuera de la escuela de teatro. Obviamente, la joven no obedece a su padre tras el robo en el instituto y la desaparición de John John, Frank explica que no es la primera vez que el aspirante a actor ingresa a propiedad privada para robar.

Después de rescatar a Patricia, JJ y sus amigos aprovecharon que la familia de Elisabeth salió a visitar a la abuela para entrar a su casa y levarse varias cosas de valor, incluida el arma de Frank. Aunque este ultimo denunció el hecho no entregó las grabaciones de la cámara de seguridad para no arruinar el futuro del joven que salvo a su hija menor.

Sin embargo, luego del robo a la escuela de teatro, decide mostrarle las imágenes a Elisabeth, quien está decepcionada de su novio, pero al mismo tiempo está preocupada por su desaparición.

En tanto, John, quien creyó que única forma de ayudar a su amigo mejor luego de perder su valioso reloj robado era hurtar en su escuela, se mantiene escondido. Pero cuando Sluggo es asesinado por el ex de su novia decide salir en busca de venganza.

De inmediato, Kiba llama Elisabeth, quien intenta evitar que John John cometa una locura, sin embargo, al llegar al lugar descubre que JJ se comunicó con la policía para denunciar al asesino de su amigo y entregarse por su delito.

Al verlo detenido, Elisabeth se para frente a la patrulla y provoca que la detengan. “Vinterviken” terminan con los protagonistas reuniéndose en el vehículo policial y dándose un beso mientras son trasladados a la comisaria.

John John perdió a su mejor amigo, pero decidió no cobrar venganza (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “VINTERVIKEN”?

Por lo visto al final de a película de Netflix, la historia de John John y Elisabeth podría continuar en una segunda película, pero hasta el momento, el gigante del streaming no ha realizado ningún anuncio al respecto.

JJ y Elisabeth terminan juntos, pero no precisamente felices. Además, quedaron varias preguntas pendientes, entre ellas, ¿Los protagonistas serán liberados? Probablemente, la aspirante a actriz sí, debido a que no cometió una falta grave, pero John necesitará un abogado, ¿el padre de Elisabeth lo ayudará?

¿John podrá volver a la escuela de teatro? ¿Su profesor lo ayudará? ¿Logrará convertirse en un actor? ¿Qué sucederá con su madre y con su padrastro? ¿Conseguirá que el padre de Elisabeth acepte su romance? ¿Dejará de meterse en problemas tras la muerte de su mejor amigo?