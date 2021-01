Los fanáticos de “Virgin River” (“Un lugar para soñar” en América Latina) esperan con ansias la tercera temporada de la serie de Netflix, basada en las novelas homónimas de Robyn Carr. Gracias al éxito de las dos primeras entregas, el programa se convirtió en uno de los favoritos del público que siguen la complicada historia de amor entre Mel y Jack, interpretados por Alexandra Breckenridge y Martin Henderson, respectivamente.

“Virgin River” se estrenó en Netflix en diciembre de 2019 y los espectadores se enamoraron de los residentes de la ciudad ficticia ubicada en el norte de California. La serie sigue a la enfermera Mel Monroe cuando se muda a Virgin River tras la muerte de su esposo. En esta ciudad conoce al malhumorado médico Doc Mullins (Tim Matheson), a la alcaldesa entrometida Hope (Annette O’Toole) y al propietario de un bar local llamado Jack (Martin Henderson), un hombre que la hará creer en el amor otra vez.

La segunda temporada de “Virgin River” terminó con varios hechos importantes: después de hacer público su compromiso, Doc le dijo a Hope que recibió malas noticias de su médico, los planes de Preacher de convertirse en chef de San Francisco se desviaron por el sorpresivo regreso de Christopher, el hijo de Paige, y Jack fue herido de bala en su bar por un desconocido.

Mientras te preguntas qué pasará entre Mel y Jack, qué le dirá Doc a Hope, o si alguna vez sabremos la verdad sobre el misterioso pasado de Paige, aquí te contamos todo sobre los actores que integran el elenco de la exitosa serie de Netflix.

Netflix anunció en diciembre la renovación de “Virgin River” para una tercera temporada de 10 capítulos (Foto: Netflix)

“VIRGIN RIVER”: QUIÉN ES QUIÉN Y DÓNDE HAS VISTO ANTES AL ELENCO

Alexandra Breckenridge es Mel Monroe

Alexandra Breckenridge interpreta a la enfermera Mel, que se muda a Virgin River en busca de un nuevo comienzo tras la muerte de su esposo. La actriz es conocida por interpretar a Sophie en la serie de televisión “This Is Us”. Ha participado en un gran número de películas y series como Freaks and Geeks, Undeclared, Dawson’s Creek, Buffy the Vampire Slayer, CSI, JAG, Psych, Life Unexpected, True Blood, Franklin & Bash, Medium y Law & Order: SVU.

También hizo trabajos de voz para American Dad y protagonizó la película para televisión Romy and Michele: In the Beginning. Además, los créditos cinematográficos de Breckenridge incluyen Orange County, DEBS, Zipper, Broken Vows y Love in Store.

Alexandra Breckenridge es Mel Monroe (Foto: Netflix)

Martin Henderson es Jack Sheridan

El neozelandés Henderson interpreta a Jack Sheridan, un marine convertido en dueño de un bar, que lucha contra el trastorno de estrés postraumático mientras intenta ganarse el corazón de Mel. El actor es conocido por Grey’s Anatomy y The Ring de 2002. También participó en la serie dramática de ABC, Off the Map, y es recordado por la telenovela Shortland Street. Además, Henderson estuvo en Sweat, The Red Road, Secrets & Lies, Big Sky, Home & Away, House y Rake, The Gloaming.

Fuera de la televisión, Martin Henderson protagonizó Little Fish, Smokin ‘Aces, Devil’s Knot, Everest, Miracles from Heaven, The Strangers: Prey at Night, Bride and Prejudice y The Moment, Torque, Windtalkers, Kick, Perfect Opposites, Juveniles y Skagerrak. También apareció en el video musical de “Toxic” de Britney Spears.

Martin Henderson es Jack Sheridan (Foto: Netflix)

Annette O’Toole es Hope McCrae

Annette O’Toole interpreta a la alcaldesa entrometida Hope. La actriz actuó en éxitos para la pantalla grande y chica como Superman III, Smallville, Cross My Heart, Nash Bridges, 48 Hrs., Temptation y la miniserie IT de 1990, donde interpretó a Adult Beverly. Otros créditos notables en cine y televisión incluyen Cat People, Here on Earth, Women Who Kill, A Futile and Stupid Gesture, Andre, Foolin ‘Around, One on One, The Huntress, Halt and Catch Fire y The Punisher de Netflix.

Fuera de sus diversos papeles de actuación, O’Toole también es cantautora. En particular, coescribió canciones para A Mighty Wind, incluida “A Kiss at the End of the Rainbow”, que fue nominada al Oscar.

Annette O'Toole es Hope McCrae (Foto: Netflix)

Tim Matheson es Doc Mullins

Interpreta a Doc Mullins en Virgin River, pero Matheson es mejor conocido por su papel en Animal House de National Lampoon y fue nominado al Emmy como vicepresidente John Hoynes en The West Wing.

También participó en películas y programas como Van Wilder, Hart of Dixie, Burn Notice, She’s All That, The Legend of Calamity Jane, Black Sheep y Fletch. Sus otros créditos de actuación notables incluyen Child’s Play (2019), This is Us, Madam Secretary, The Good Fight, The Affair, Jumanji: Welcome to the Jungle, CSI, No Strings Attached, Wolf Lake y Charlie Hoover.

Tim Matheson es Doc Mullins (Foto: Netflix)

Colin Lawrence es John “Preacher” Middleton

Lawrence interpreta a Preacher, el amigo de Jack y chef del bar de la ciudad. El actor participó en diversas series y películas como Battlestar Galactica, Riverdale, The Killing, iZombie, Impastor, The L Word, The Good Doctor, Stargate SG-1, Endgame y Riverdale. Además, los créditos cinematográficos de Colin Lawrence incluyen X2: X-Men United, Fantastic Four (2005), The 6th Day, Head Over Heels, Dreamcatcher, Slam Dunk Ernest, House of the Dead, Y2K y Blank Point, entre muchos otros.

Colin Lawrence es John "Preacher" Middleton (Foto: Netflix)

Lauren Hammersley es Charmaine Roberts

Hammersley interpreta a Charmaine Roberts, la amiga de Jack con la que tiene una relación abierta y termina embarazada. La actriz ha aparecido anteriormente en Orphan Black, la comedia de situación de los CDC, Mr. D. Ademásen John Doe, Single White Spenny y Saving Hope. Sus créditos cinematográficos incluyen Bloody Mary y Stag, así como el especial de comedia de Harland Williams, Child Wild.

Lauren Hammersley es Charmaine Roberts (Foto: Netflix)

Benjamin Hollingsworth es Dan Brady

Brady crea muchos problemas en Virgin River, a pesar de los mejores esfuerzos de Jack para mantenerlo encaminado. El actor trabajó anteriormente en el drama de CBS Code Black y las películas de Hallmark Channel Love Under the Olive Tree y A Godwink Christmas: Meant for Love.

Lexa Doig es Paige Lassiter

La actriz interpretó a la misteriosa panadera Paige en Virgin River, pero anteriormente Doig protagonizó The Arrangement, Arrow y la serie Aurora Teagarden Mysteries de Hallmark Movies & Mysteries.

Jenny Cooper es Joey Barnes

Joey es la hermana mayor de Mel, quien intenta mantener los mejores intereses de Mel en el corazón mientras navega por sus propias luchas maritales. A la actriz se la puede ver en programas de televisión como Open Heart y 24.

Daniel Gillies como Mark

Gillies aparece en flashbacks como el esposo de Mel, Mark. Hace poco apareció en las producciones The Originals, Saving Hope y The Vampire Diaries.