Aunque Mel y Jack consiguieron sobrellevar su relación en la segunda temporada de “Virgin River” a pesar del embarazo de Charmaine Roberts, tendremos que esperar una tercera entrega para alcanzar un final feliz. Aunque Lauren Hammersley, la pierda en el zapato de la pareja principal, está preparada para cualquier desafío.

Si ya viste la segunda entrega de “Un lugar para soñar”, recordarás que una de las principales historia de la temporada fue el embarazo de Charmaine, la ex pareja de Jack Sheridan (Martin Henderson). Ella tenía miedo de contarle la noticia de su estado, por eso le escribió una carta y le pidió a Hope (Annette O’Toole) que se la entregara. Ya sobre el final, la mujer se entera que Jack comprará una casa y piensa que es para ella y su nueva familia, pero el padre de sus gemelos no tarda en explicarle que está equivocada y que aunque no la dejará sola está enamorado de Mel Monroe (Alexandra Breckenridge).

Este trío amoroso, sin lugar a dudas, dará mucho de qué hablar en la tercera temporada de “Virgin River”, que fue confirmada recientemente por Netflix. En tanto llegue a la plataforma del gigante del streaming, Lauren Hammersley ha hablado sobre el futuro de su personaje en la serie. Conoce las confesiones de la actriz sobre Charmaine Roberts.

Lauren Hammersley interpreta a Charmaine Roberts en "Virgin River" (Foto: Netflix)

LAUREN HAMMERSLEY SOBRE CHARMAINE DE “VIRGIN RIVER”

Estar entre una de las parejas más queridas en Netflix es un trabajo sumamente peligroso, pero la actriz de “Virgin River”, Lauren Hammersley dice estar lista para los desafíos que enfrente en la tercera temporada de la serie.

“En su mayor parte, las personas que interactúan conmigo directamente son muy dulces”, dice Hammersley a TVLine. “Dirán que odian a Charmaine, pero todavía les agrado y creen que interpreto bien a ella. Eso es bueno. Luego, hay algunas personas que no reconocen que el personaje no es la actriz, por lo que ha habido algunas interacciones extrañas que generalmente terminan en que yo digo: ‘¡Que tengas un gran día!’ porque no sé cómo lidiar con eso”.

En la historia, el personaje de Hammersley ha significado más de un problema para Mel Monroe y Jack Sheridan, cuyo romance ha sobrepasado la ficción y se ha generado un enfrentamiento entre los fans de la serie, quienes no han dudo en expresar su apoyo a los personajes con el hashtag en redes: #TeamMel o #TeamCharmaine.

“Hay dos lados de la historia”, dice Hammersley en defensa de su personaje. “Charmaine realmente quería que Jack fuera para ella, pero su corazón pertenece a Mel. Ha sido difícil para Charmaine, pero puedo ver por qué la gente simplemente la quiere fuera del camino, debido a la química entre Jack y Mel”, agrega.

Por otro lado, sobre el final de la segunda temporada, una Charmaine embarazada de gemelos se vio obligada a reevaluar sus prioridades, incluso si a veces la hacía parecer un poco loca. Al respecto Hammersley dijo: “Lo que quiere Charmaine es bastante simple. Quiere amor, quiere una familia y quiere estar conectada, no solo con Jack, sino también con Hope. Ella siente que pertenece al salón, pero realmente quiere pertenecer a Virgin River. Ella tiene estas relaciones rotas, y no creo que muchas de ellas sean culpa suya, así que siento compasión por Charmaine. Y ahora está embarazada, y el tipo que le hizo eso se va con otra mujer. Así que apesta”.