“ Vis a vis: El oasis ”, que ya está disponible en Netflix, marca el final de las aventuras delictivas de Zulema y Macarena. Tras salir de prisión, se dedican a atracar joyerías, bancos y casinos, pero después de unos años deciden retirarse, no sin antes dar un último gran golpe: robar la tiara de diamantes ‘Las seis lágrimas de Veracruz’.

Para organizar el atraco, reúnen a otras cuatro ladronas (entre ellas Goya). Aunque el robo debía ser rápido, sin víctimas y sin complicaciones, el plan no resulta tan perfecto como tenían previsto y la situación se irá complicando a cada momento.

Los protagonistas de los ocho episodios de “ Vis a vis: El oasis ” son Maggie Civantos (Macarena ‘Maca’ Ferreiro Molina), Najwa Nimri (Zulema Zahir), Itziar Castro (Goya Fernández), David Ostrosky (Víctor Ramala), Claudia Riera (Triana Azcoitia) y Lisi Linder (Mónica Ramala), entre otros, pero dónde viste antes a estos actores.

MAGGIE CIVANTOS

El papel más conocido de la actriz española de 35 años es el de Ángeles Vidal en “ Las chicas del cable ”, ficción de Netflix que tras cinco temporadas finalizó en julio de 2020. Maggie Civantos empezó su carrera en series de como “Escenas de matrimonio”, “Hospital central” y “Yo soy Bea”.

Además de las cuatro entregas de “ Vis a vis ”, Civantos interpretó Blanca Gámez en “Malaka”, show de Fox que se emitió desde el 9 de septiembre de 2019 y donde trabajó junto a Salva Reina y Vicente Romero Sánchez.

Maggie Civantos como Maca en "Vis a vis: El oasis" (Foto: Fox España)

NAJWA NIMRI

La cantautora y actriz de ascendencia jordano-española interpretó a la inspectora Alicia Sierra Montes en la cuarta temporada de “La casa de papel” y volverá para la quinta y última. Pero antes de eso trabajó en películas como “A ciegas”, “Antes que anochezca”, “Lucía y el sexo”, “Utopía”, “Las vidas de Celia”, “Habitación en Roma” y “El árbol de la sangre”.

Escena del episodio 5 de "Vis a vis: el oasis".

ITZIAR CASTRO

Itziar Castro es conocida principalmente por participar en películas como “Campeones o Pieles”, por la que fue nominada en los Premios Goya a mejor actriz revelación. Asimismo, fue parte de series como “El cor de la ciutat”, “Hospital Central”, “Otra ciudad”, “Algo que celebrar”, “El crac” y “Paquita Salas”.

'Goya', personaje interpretado por Itziar Castro en "Vis a vis" el oasis" (Foto: Fox España)

DAVID OSTROSKY

El actor mexicano que da vida a Víctor Ramala ha participado en varias telenovelas de Televisa, entre ellas: “Simplemente María”, “María Mercedes”, “María la del barrio”, “El diario de Daniela”, “El derecho de nacer”, “Carita de ángel”, “¡Vivan los niños!”, “Alborada”, “Destilando amor”, “Cuando me enamoro”, “Una familia con suerte”, “A que no me dejas” y “Por amar sin ley”.

También participó en series como “Mujer casos de la vida real”, “Mujeres asesinas”, “Los simuladores”, “El encanto del águila”, y “La casa de las flores”.

David Ostrosky como Víctor Ramala en “Vis a vis: el oasis” (Foto: Fox España)

CLAUDIA RIERA

Antes de interpretar a Triana Azcoitia en “Vis a vis: El oasis” encarnó a Gina en la ficción “Las del hockey” y participó en programas como “Tu cara me suena” y “Fama ¡a bailar!”. También será parte del elenco de “El Internado: Las Cumbres”, próxima serie de Antena 3.

Claudia Riera como Triana Azcoitia (Foto: Fox España)

LISI LINDER

Lisi Linder es una actriz española conocida por su papel como Agneska en “Mar de plástico” (2015). Interpretó un pequeño papel en “Gran Hotel”, serie que se prolongó durante tres temporadas hasta concluir en el primer trimestre del año 2013. En 2017, participó en “Servir y proteger”.

Lisi Linder como Mónica Ramala (Foto: Fox España)

ISABEL NAVEIRA

La española que interpretó a Laura Ros ‘La Flaca’ en el spin-off de Fox España comenzó su carrera actoral en cortometrajes y luego trabajó en muchas series de la TVG (Televisión de Galicia), como “Mareas vivas”, “Terra de Miranda” o “Matalobos”.

Isabel Naveira es la Flaca en "Vis a vis: El oasis" (Foto: Fox España)

LUCAS FERRARO

Antes de dar vida a Cepo Sandoval Castro, el argentino participó en varias obras teatrales y en series como “Verano del ’98”, “Chiquititas”, “Tiempo final”, “Padre Coraje”, “Mujeres Asesinas”, “Casi ángeles”, “Yo soy Bea” y “Cuéntame cómo pasó”.

Lucas Ferraro como Cepo Sandoval Castro (Foto: Fox España)

ANA MARÍA PICCHIO

Ana María Picchio es una de las actrices argentinas más destacadas de su generación. Entre sus obras más destacadas se encuentran las películas “La tregua”, primera película argentina en ser nominada para un Premio Óscar, “Chechechela”, una chica de barrio (1986) y “Breve cielo” (1969), película por la que ganó el Cóndor de Plata y el San Jorge de Plata del Festival de Moscú.