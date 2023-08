El mundo de las redes sociales y el TikTok en Estados Unidos están en shock y de luto. El influencer conocido como VonViddy perdió la vida el 24 de agosto tras una dura batalla ante sus problemas emocionales y mentales. Conoce un poco más de este famoso tiktoker que ha dejado consternados a todos.

Los fanáticos del creador de contenidos llamado Joe Muchlinski, nombre de pila del tiktoker, quedaron en shock al enterarse que el video que publicó la celebridad del ciberespacio el último lunes 21 de agosto fue prácticamente un clip de despedida.

El deceso de VonViddy fue confirmado por familiares cercanos. Su hermana menor, a través de un video de TikTok, corroboró el lamentable suceso.

EL VIDEO DE DESPEDIDA DE VONVIDDY, EL TIKTOKER QUE SE QUITÓ LA VIDA

“Tengo que visitar el otro lado del mundo, he hecho toneladas de amigos en todos los ámbitos de la vida. No tengo nada de qué quejarme, no tengo nada más que paz y amor para todos y cada uno de ustedes”, eran las palabras con las que VonViddy concluía su último video de TikTok, publicado este lunes.

Frente al hecho, sus miles de seguidores expresaron su pesar y condolencias en la misma publicación. “Sus palabras son tan inquietantes. No puedo creer que te hayas ido. Descansa en paz, VonViddy. Mucho amor a su familia, siento mucho su pérdida”, comentó un usuario.

“Von Viddy te amamos. Gracias por todas las risas. Verdaderamente desgarrador”, expresó otro cibernauta. “Luchaste mucho. Sé que no puedes leer este mensaje final, pero lo hiciste bien”, indicó alguien más.

¿DE QUÉ MURIÓ EL TIKTOKER VONVIDDY?

Mediante un video de TikTok, Martha, su hermana confesó la causa de su muerte: “Sí, quiero confirmarle a los fans que él perdió la larga batalla que libró en contra de las enfermedades mentales y que se quitó la vida”.

“Joe luchó una verdaderamente larga (y) horrible batalla con su enfermedad mental y todos esperamos que ahora se encuentre en paz... TiktTok significaba mucho para él. Le daba alegría. (Joe) era mi hermano mayor, mi único hermano y este es uno de los peores días de mi existencia”,añadió.

¿QUIÉN ERA VONVIDDY, EL TIKTOKET QUE SE QUITÓ LA VIDA?

Era un tiktoker y creador de contenido de 32 años con más de 195 mil seguidores en dicha red social, a quienes entretenía frecuentemente con clips de videos sobre temas cotidianos -del día a día-, la familia y realidades sociales.