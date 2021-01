Entre las distintas teorías que rodean a “WandaVision” está la que dice que Wanda Maximoff se convertirá en una villana que será presentada más adelante como la principal amenaza de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, una de las próximas películas el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). Como Scarlet Witch surgió como una antagonista, tanto en Marvel Comics como en Marvel Studios, en realidad no sería raro que el personaje de Elizabeth Olsen retome esta dirección, pero ¿realmente se impondrá el mal augurio?

En conversación con ComicBook, la misma actriz abordó esta posibilidad, aunque sin confirmar ni negar un futuro oscuro para la integrante de los Vengadores que irremediablemente experimentará una “evolución” en la nueva serie de Disney Plus.

Según recordó, Wanda apareció como una “amenaza” en el MCU, sobre todo en “Avengers: Age of Ultron”, donde enfrentó directamente a los Vengadores a partir de la “ira” que sentía contra Tony Stark. Sin embargo, con el tiempo comprendió que los “Vengadores estaban del lado del bien”.

“Comenzó como esta rebelde, pero luego se dio cuenta que el poder para el que estaba luchando no era el bien real y, por eso, se convirtió en quien es”, comentó.

EL FUTURO DE WANDA

Olsen dijo que sabe lo que la “evolución” significa para Scarlet Witch, pero prefiere ver los cambios que vaya a experimentar como una especie de crecimiento, “como si fuera una historia sobre haber llegado a la mayoría de edad”.

Juntos, Wanda y Vision han compartido algunas historias en Marvel Comics, como “House of M”, donde Wanda intenta mantener una realidad donde su familia todavía existe, o “The Vision”, de Tom King, donde la familia de Vision se convierte en enemiga de los Vengadores.

Sobre estas series, el director de “WandaVision”, Matt Shakman, reconoció que estos títulos, junto con algunos otros, han inspirado el nuevo drama para la televisión.

“Creo que lo bueno del MCU es que se está construyendo sobre todo lo que vino antes y haciendo algo completamente nuevo y original (...) Estos artistas y escritores recogieron lo que había antes y crearon algo nuevo y eso es lo que estamos tratando de hacer”, remarcó.

Los dos primeros capítulos de “WandaVision” será estrenados este viernes 15 de enero por Disney Plus.