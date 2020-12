“Falcon & Winter Soldier” está ambientada en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) y comparte continuidad con las películas de la franquicia. La serie de Disney+ seguirá a Halcón y Soldado de Invierno en una aventura después de los eventos de “Avengers: Endgame”.

La ficción, creada por con Malcolm Spellman y dirigida por Kari Skogland, tiene como protagonistas a Anthony Mackie y Sebastian Stan, y a ellos se unen Daniel Brühl, Emily VanCamp y Wyatt Russell.

El rodaje de “Falcon & Winter Soldier” comenzó en octubre de 2019 en Atlanta, Georgia, luego se mudó a República Checa y a principios de marzo de 2020 se suspendió debido a la pandemia de coronavirus. No obstante, las grabaciones se reanudaron en septiembre de 2020 en Atlanta y en octubre en República Checa.

Anthony Mackie y Sebastian Stan son los protagonistas de "The Falcon and the Winter Soldier" (Foto: Marvel / Disney)

HISTORIA DE “FALCON & WINTER SOLDIER”

La descripción oficial de Disney Plus señala que, “tras los eventos de Avengers: Endgame, Sam Wilson / Falcon (Anthony Mackie) y Bucky Barnes / Winter Soldier (Sebastian Stan) se unen en una aventura global que pone a prueba sus habilidades y su paciencia en The Falcon and The Winter Soldier de Marvel Studios”.

Por lo visto en los avance de la serie, Bucky se reunirá con Zemo, quien apareció por primera vez en “Avengers: Endgame”, y al parecer terminará ayudando a Sam y Bucky, aunque también podría tratarse de una trampa. Además, Batroc the Leaper estará involucrado de alguna manera.

TRÁILER DE “FALCON & WINTER SOLDIER”

ACTORES Y PERSONAJES DE “FALCON & WINTER SOLDIER”

Anthony Mackie como Sam Wilson / Falcon. Un antiguo pararrescatador entrenado por los militares en combate aéreo utilizando un paquete de alas especialmente diseñado. Al final de “Avengers: Endgame” recibió el escudo del Captain America.

Sebastian Stan como Bucky Barnes / Soldado del Invierno. Un soldado mejorado y el mejor amigo de Steve Rogers, que resurgió como un asesino tras un lavado de cerebro después de ser considerado muerto en combate durante la Segunda Guerra Mundial.

Daniel Brühl como Barón Helmut Zemo. Un terrorista sokoviano que fue responsable de la ruptura de los Vengadores en “Captain America: Civil War”. Zemo usará su máscara púrpura tradicional de los cómics en la serie, que no apareció en la cinta del 2016.

Emily VanCamp como Sharon Carter. Una exagente de S.H.I.E.L.D. y la sobrina de Peggy Carter.

Wyatt Russell como John Walker. Un sucesor militarista del Captainn América creado por el gobierno de EE. UU.

Georges St-Pierre como Batroc. Un mercenario argelino y maestro de la forma de kick boxing francesa conocida como savate.

Adepero Oduye

Desmond Chiam

Miki Ishikawa

Noah Mills

Carl Lumbly

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ “FALCON & WINTER SOLDIER”?

Los seis episodios de la primera temporada de “Falcon & Winter Soldier” se estrenarán a partir del 19 de marzo del 2020 en Disney+.