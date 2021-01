¿Qué le pasa a Scarlet Witch? Esa parece ser la pregunta del millón de dólares en el corazón de la trama en la nueva serie de Disney Plus “WandaVision”, y aunque se espera ver un lento desarrollo de las pistas lanzadas durante los próximos dos meses, los dos episodios que debutaron esta semana han proporcionado algunos indicios interesantes sobre lo que está pasando.

El mayor de ellos, posiblemente, es la revelación de la organización a la que se le ha encomendado la tarea de monitorear la situación de Wanda y Vision. En términos simples, el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) claramente está tomando medidas para establecer la existencia de S.W.O.R.D. de los cómics.

Por sus siglas en inglés el “Sentient World Observation and Response Department” (Departamento de Observación y Respuesta del Mundo Sensible), esta organización fue diseñada específicamente para ayudar a proteger a la Tierra y vigilar las amenazas extraterrestres que rondan por todo el universo.

Ahora que la organización está presente en el mundo de Marvel Studios, con un ligero cambio que lo cambiará todo. ¿Qué otras cosas podrían pasar en “WandaVision” y en el futuro de la Fase 4 del MCU? ¿Qué es SWORD realmente? Esto es lo que dice Collider al respecto de esta misteriosa entidad.

¿QUÉ ES S.W.OR.D. EN “WANDA VISION” Y PARA MARVEL?

El apicultor tenía el logo de SWORD en su traje (Foto: Disney Plus)

Para ser honestos, el nombre de la organización no se menciona en los dos primeros episodios de “WandaVision”, pero no hay duda de que están involucrados de alguna manera debido a algo que vemos al final de cada capítulo, uno que los fans de los cómics reconocieron inmediatamente: S.W.O.R.D.

Primero se puede ver en una pantalla al final del estreno cuando se retira la cámara de la sitcom para ver que los eventos se están transmitiendo y monitoreando desde un sitio de vigilancia, y vuelve a aparecer cuando el misterioso apicultor emerge de la alcantarilla, que puede verse serigrafiado en su espalda.

Todo parece indicar que es la agencia que está a cargo de vigilar toda la situación, sea lo que sea. Relativamente hablando, S.W.O.R.D. es una adición reciente al mundo de Marvel Comics. La misma se presentó en septiembre de 2004, creada por Joss Whedon y John Cassaday, y presentada durante su carrera de “Astonishing X-Men”.

¿Quién es el hombre de la radio que habla en "WandaVision"? Todo indica que sería un agente de S.W.O.R.D. (Foto: Disney Plus)

Dirigida por una mujer llamada Agente especial Abigail Brand, la organización es a la vez parte y autónoma de S.H.I.E.L.D., con las dos destinadas a centrarse en jurisdicciones separadas: S.W.O.R.D. en el cosmos, y S.H.I.E.L.D. en la tierra. Además, ha tenido participación con cinco cómics de su propia serie en noviembre del 2009 y una nueva serie estrenada en diciembre del 2020.

El principal centro de operaciones de la agencia se conoce como ‘The Peak’, que es una estación espacial que permanece en órbita alrededor de la Tierra. Están equipados tanto para la diplomacia como para la acción militar, y en los cómics han aparecido durante algunos eventos importantes, el más notable siendo la infestación de Skrull conocida como “Secret Invasion”.

En el futuro del MCU, aún no está claro como S.W.O.R.D. repercutirá en otros productos de su Fase 4. Primero se tuvo una pista de que se estaba uniendo en los créditos finales de “Spider-Man: Far From Home”, donde se demostró que Nick Fury se había establecido en el cosmos.

Al final del primer episodio, se ve que S.W.O.R.D. está viendo lo que pasa en "WandaVision" (Foto: Disney Plus)

En cuanto a lo que significa para “WandaVision”, la presencia de S.W.O.R.D. sugeriría que lo que sea que está en el corazón del misterio que impulsa la serie, es de naturaleza extraterrestre, pero eso también podría ser un error. El programa podría estar tratando de hacernos pensar que la amenaza es extraterrestre debido a la presencia de la organización, cuando en cambio hay algo más en juego.

Con solo dos episodios disponibles en este momento, todo lo que se puede hacer es especular y esperar a que se revele más información. Felizmente, a partir de ahora “WandaVision” estrenará un capítulo semanal hasta marzo, así que aún quedan varias entregas para descubrir el verdadero papel de “S.W.O.R.D.” en todo el universo de Marvel Studios y sus miembros.