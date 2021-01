Creada por Jac Schaeffer, “WandaVision” es una miniserie basada en los personajes de Marvel Comics Wanda Maximoff, también conocida como Scarlet Witch, y Vision. La historia tiene lugar en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) y sigue los eventos posteriores a la película “Avengers: Endgame”.

Protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany como Wanda Maximoff y Vision respectivamente, el programa también ve apariciones de Teyonah Parris, Kathryn Hahn, Randall Park y otros actores que han tenido alguna participación con Marvel. La serie limitada se estrenó con sus dos primeros episodios el 15 de enero de 2021.

El dúo intenta llevar una vida suburbana pacífica e ideal en la ciudad de Westview. Mientras los dos navegan por este nuevo estilo de vida, intentan ocultar sus superpoderes. Sin embargo, a medida que la pareja comienza a entrar en nuevas décadas y encuentra tropos televisivos, se dan cuenta de que las cosas no son lo que parecen.

De hecho, una de las cosas más curiosas de la serie se vio en el final del primer episodio de “WandaVision”. Cuando el programa toma un estilo televisivo del pasado, los créditos comienzan a rodar y, misteriosamente, la cámara sale de la pantalla para mostrar que efectivamente alguien está viendo el show. ¿Quién es esta persona?

¿QUIÉN ESTÁ VIENDO “WANDAVISION” AL FINAL DEL PRIMER EPISODIO?

Alguien misterioso ve los créditos de "WandaVision" al final del primer episodio (Foto: Disney Plus)

Tal como menciona Screenrant, el final del episodio 1 del programa no revela por completo quién está viendo “WandaVision”, pero hay varios indicios de la identidad de la persona. Solo vemos las manos blancas y femeninas de la persona misteriosa mientras escribe notas después de la conclusión del episodio.

La otra pista de la identidad de este individuo proviene de los otros monitores que rodean la pantalla del televisor. La pantalla de la izquierda presenta un logotipo de SWORD en la esquina inferior derecha. Con estas burlas, parece que la persona que ve “WandaVision” es una persona que trabaja para SWORD.

Si bien es cierto que eso no reduce demasiado la lista de personas potenciales, la decisión de no mostrar la identidad de esta persona y no confirmarla por completo probablemente indica que es alguien familiar para los fanáticos de MCU. Como resultado, la revelación más probable es que esta persona es Darcy Lewis.

Darcy Lewis es un alivio cómico en "Thor: The Dark World" (Foto: Marvel Studios)

A pesar de que Darcy no ha sido vista en el MCU desde “Thor: The Dark World”, ella es uno de los miembros confirmados del elenco de “WandaVision”. El marketing de la serie Disney+ señaló a Darcy trabajando directamente con SWORD, aunque en ningún momento se especificó cómo es que termina trabajando con ellos.

Incluso hubo citas en el período previo al lanzamiento de “WandaVision” que sugieren que Darcy tiene un papel importante en la serie y es líder en su campo específico de la ciencia. Tampoco se sabe dónde se encuentran las especialidades de Darcy, pero ya ha lidiado con sucesos extraños en el pasado.

Kat Dennings interpretó a Darcy Lewis en "Thor" (Foto: Marvel Studios)

SWORD podría haber contactado a Darcy para monitorear los efectos que “WandaVision” está teniendo en el mundo real. Dado que se confirma que Darcy es parte del elenco de “WandaVision” y está alineada con SWORD, ella es la clara favorita para ser esta persona. Dicho esto, Marvel es excelente para dar pistas falsas a los fanáticos para desviarlos de la respuesta correcta, entonces, ¿hay otras posibilidades?.

Uno de esos cambios podría ser que en realidad es el personaje de Kathryn Hahn, Agnes, quien está viendo cómo se desarrollan los eventos de “WandaVision”. Incluso existe la posibilidad de que el individuo en cuestión sea un personaje sorpresa que el MCU aún no ha presentado.

En cualquier caso, seguramente “WandaVision” revelará la respuesta a este misterio en algún momento de esta temporada, pero por ahora los fans deberán esperar a que esto se confirme oficialmente. Se sabe que Marvel Studios no deja nada al azar, y creemos que esto tampoco tendrá falta de importancia.