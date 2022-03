William Levy y Elizabeth Gutiérrez están en boca de todos desde que se separaron. El primero en anunciar la ruptura fue el protagonista de “Café con aroma de mujer” a través de sus historias de Instagram, luego la actriz estadounidense de ascendencia mexicana compartió un mensaje en el que le deseaba lo mejor al padre de sus hijos y dejaba claro que solo ellos conocen la verdad de su relación de casi 20 años.

Tras un mes de guardar silencio, Elizabeth Gutiérrez decidió hablar sobre la situación actual que vive con William Levy. Lo hizo a través de su cuenta de Instagram, donde compartió un extenso mensaje acompañado de una fotografía familiar, dejando claro que lo más importante son sus hijos.

Pero esta no fue la única vez que habló ya que Elizabeth Gutiérrez estuvo en el ‘talk show’ ‘Ojos de mujer’ de la cadena E! Latino, donde aseguró que entre mujeres existe una norma que debe seguirse cuando alguna pretende involucrarse con un hombre que tiene esposa o pareja. ¿Qué más dijo? Aquí todos los detalles.

La pareja de actores han tenido una relación de más de 19 años, en los que tuvieron dos hijos (Foto: Elizabeth Gutiérrez / Instagram)

EL CÓDIGO QUE VIOLÓ ¿JACKY BRACAMONTES? SEGÚN ELIZABETH GUTIÉRREZ

Durante su participación en el programa “Ojos de mujer” de la cadena E! Latino, Elizabeth Gutiérrez habló, como no lo había hecho en mucho tiempo, sobre el tema de las infidelidades.

Érika de la Vega, ‘Chikybombom’ y Carla Medina recordaron el caso de Gabriel Soto e Irina Baeva, cuando se filtraron unas imágenes que habrían confirmado su relación amorosa mientras el actor mexicano aún estaba casado con Geraldine Bazán.

A raíz del tema, se abrió a debate si es el hombre infiel quien busca mujeres fuera de su matrimonio o si quizá fue alguien que se dejó tentar por los encantos de una tercera persona.

“No es que los excusamos ni que no tienen la culpa”, dijo Elizabeth Gutiérrez sobre la responsabilidad que tienen los hombres en casos de infidelidad cuando están comprometidos.

“Pero creo que hay un código entre mujeres que se tiene que respetar, que se ha perdido”, aseguró. “¿En qué momento se perdió todo esto?”, agregó la actriz en el debate.

Las declaraciones de Elizabeth Gutiérrez traen a la luz- nuevamente- lo que dijo Jacky Bracamontes en el pasado cuando afirmó que tuvo un romance con William Levy, pero que el romance terminó de forma abrupta.

Como se recuerda, cuando Jacky Bracamontes y William Levy protagonizaron la telenovela “Sortilegio” empezaron a surgir rumores de un posible romance entre ellos. Algo que ambos negaron ante los medios de comunicación en aquel entonces.

Sin embargo, finalmente Jacky Bracamontes reveló en su libro biográfico que sí tuvo un romance con su colega William Levy hace algunos años. En ese capítulo del libro, la actriz mexicana relató que se distanció de Levy porque el cubano le hizo saber que Gutiérrez estaba embarazada de su segundo hijo. Este hecho la dejó perpleja.

Tras esto, Elizabeth Gutiérrez se pronunció y afirmó que ella no retiene a su esposo por sus hijos. “Yo no tengo la necesidad de amarrar a ningún hombre. Yo solo tengo dos hijos, y si te preguntas por esa persona, no sé cuántos, pero definitivamente más de dos. Entonces pregúntenle a ella quién necesita amarrar a quién”, dijo la actriz en alusión a Jacky Bracamontes, quien tiene 5 hijas.