La telenovela “Vuelve a mí”, protagonizada por William Levy y Samadhi Zendejas, llegará a Telemundo muy pronto en medio de una gran expectativa entre los seguidores de ambos actores, quienes han sido vinculados sentimentalmente a lo largo de todas las grabaciones en Miami.

Además de los que tendrán los roles protagónicos, esta nueva ficción contará con un elenco de primer nivel que mezcla la experiencia y la juventud, lo cual ha sido determinante al momento de contar y plasmar en imagen cada una de las escenas grabadas.

Los artistas que dan vida a la producción latina se han convertido en una familia debido a todo el tiempo que ha pasado juntos, así que no es extraño que muchos tengan una gran cantidad de anécdotas que pueden ser desde graciosas, hasta tristes.

En ese sentido, hace poco se ha conocido algo que vivió William Levy, lo cual puede ser considerado como íntimo, chistoso y hasta algo que marcará toda la vida de la otra persona involucrada.

EL MOMENTO MÁS ÍNTIMO DE WILLIAM LEVY DURANTE LAS GRABACIONES

El actor Fernando Ciangherotti, quien en la novela hace del papá del personaje de William Levy, tuvo una entrevista con People en Español, en la que resaltó todo lo positivo que ha vivido durante todo el tiempo de grabación.

En ese momento, resaltó lo buena persona que es el artista cubano, pues lo ayudó en una oportunidad un tanto extraña, convirtiendo esta anécdota en algo peculiar y que no suele ocurrir con tanta frecuencia en una grabación.

De acuerdo a lo expresado por Ciangherotti, hubo un día en el que tenía un dolor muy fuerte de la espalda, por lo que Levy le recomendó una inyección que él mismo trajo y él mismo la colocó.

“Conmigo tuvo detalles. Hay anécdotas; un día, en la mañana, me desperté y el aire acondicionado estaba helado. De pronto, me amarro las agujetas y me vino un dolor de espalda espantos. Llegué al set, el día que más escenas tenía todo el día, y ni me podía ni mover. Todos me decían que me inyecte, si te inyectas se te quita. Entonces, William me dijo ‘traigo una inyección’. Pensé que esa inyección me iba a solucionar la cosa. La cosa es que tuve el honor de que me inyectara en mis no nalguitas el señor William Levy en el camerino. No me alivianó en nada, pero yo muy halagado”, expresó.

La telenovela "Vuelve a mí" estará protagonizada por William Levy y Samadhi Zendejas (Foto: Telemundo)

¿CUÁNDO SE ESTRENA “VUELVE A MÍ”?

La telenovela “Vuelve a mí”, protagonizada por William Levy y Samadhi Zendejas, después de algunos meses de grabación, llegará a las pantallas de Telemundo el próximo lunes 9 de octubre a las 9 p. m. / 8 p. m. C.

TRÁILER DE “VUELVE A MÍ”