William Levy es uno de los actores más famosos del momento gracias al éxito de “Café con aroma de mujer”, telenovela colombiana que es un éxito en Netflix. El intérprete cubano ha estado en la mira de los medios de comunicación en los últimos meses, desde que anunció su separación de Elizabeth Gutiérrez, la madre de sus hijos y quien fue su pareja por casi 20 años.

Y es que William Levy goza de una gran fama internacional, no solo es uno de los intérpretes más cotizados de la industria, también es uno de los galanes más deseados. El cubano de 41 años cuenta con millones de fans que siguen cada uno de sus pasos profesionales y personales.

Tras la separación de Elizabeth Gutiérrez, William Levy ha sido vinculado con Alicia Sanz en medio de fuertes rumores de infidelidad por parte del galán cubano. La crisis matrimonial del intérprete de “Café con aroma de mujer” ha sacado a la luz sus antiguos romances y las mujeres con las que ha sido relacionado. Aquí una lista.

CADA UNA DE LAS NOVIAS DE WILLIAM LEVY

1. William Levy y Elizabeth Gutiérrez

Elizabeth Gutiérrez es la mujer más importante en la vida de William Levy. Es la madre de sus hijos Christopher Alexander y Kailey Alexandra y la mujer con quién ha mantenido una relación por casi 20 años. Su romance empezó a finales del 2002 en el set de “Protagonistas de novela” y rápidamente se convirtieron en una de las parejas favoritas del público.

Tras anunciar su separación, se sabe que actualmente William Levy y Elizabeth Gutiérrez tienen una relación amistosa y se especula que viven bajo el mismo techo. Fueron tres veces las que se separaron a lo largo de las casi dos décadas que estuvieron como pareja y en las tres oportunidades una tercera persona habría influido en la ruptura.

2. William Levy y Maite Perroni

En el 2008, Maite Perroni y William Levy se convirtieron en los protagonistas de la telenovela “Cuidado con el ángel”. La historia que caló en el gusto de la audiencia también fue muy seguida cuando se empezó a especular que entre los actores había un romance, mismo que fue desmentido por sus involucrados.

Los rumores aumentaron cuando Perroni anunció que terminaba su noviazgo de varios años, mientras que en el 2009 William indicó que se separaba de Elizabeth, quien para ese entonces era la madre de su único hijo.

Por aquella época, el exasistente de William reveló en TvNotas que William Levy sí había tenido romance con Maite Perroni y también mencionó relaciones con otras artistas llamadas Altair Jarabo, actriz mexicana de Al Diablo con los guapos y Por amar sin ley, entre otras, también fue relacionado con Malillany Marín, actriz cubana radicada en México.

3. William Levy y Jacqueline Bracamontes

Entre el 2009 y el 2010, Jacqueline Bracamontes y William Levy trabajaron juntos en la telenovela “Sortilegio”, ella venía de ser reina de belleza y se convertía en la revelación de la pantalla. Nuevamente el cubano saltó a los titulares porque se aseguraba que la pareja tenía un romance; pero en aquella época ambos lo desmintieron hasta el cansancio.

Sin embargo, ocho años después, la misma Jacky Bracamontes reveló que sí mantuvo una relación con William Levy en su libro “La pasarela de mi vida”.

4. William Levy y Bárbara López

En 2011 volvieron a sonar los rumores de que William Levy estaría saliendo con otra mujer, justo cuando Elizabeth anunció que estaba separándose del cubano nuevamente. Esta vez la señalada fue Bárbara López, hija del productor mexicano Reynaldo López. Aunque el romance fue negado por ambos.

5. William Levy y Bárbara Mori

En 2011, ya separado de Elizabeth, William Levy fue vinculado con la actriz uruguaya Bárbara Mori, famosa por su novela “Rubí”. Los rumores señalaron que existían imágenes que los mostraban en un hotel y hasta se dijo que la pareja estuvo cerca, pero fue una cuestión profesional, pues estaban escribiendo un guion a cuatro manos.

6. William Levy y Jennifer López

William Levy aparecer en el video musical de la canción I’m into you de Jennifer López. En aquella época, el cubano anunció que se marchaba a Los Ángeles y apareció con López en varios eventos. Luego, ambos realizaron la película The Boy next door y caminaron por la alfombra de estreno muy cerca.

Ese mismo año, 2011, López se separaba de Marc Anthony y no tardaron en surgir comentarios sobre qué tan implicado estaría William en esa ruptura. Sin embargo, el cubano desmintió los rumores que lo relacionaban con JLo.

7. William Levy y Ximena Navarrete

En 2014, cuando se había reconciliado una vez más con Elizabeth Gutiérrez, William Levy fue relacionado con la exreina de belleza Ximena Navarrete. Ambos protagonizaron la telenovela “La Tempestad” y no tardaron en surgir rumores de romance.

Ellos lo negaron varias veces y luego Levy anunció que una vez más rompía con Elizabeth y muchos concluyeron que era por Ximena. En 2015 los comentarios que vinculaban a los famosos se acallaron porque la exreina mostró a un nuevo novio.

8. William Levy y Alicia Sanz

William Levy y Alicia Sanz se conocieron en 2019 en la película “En brazos de un asesino”, donde ambos fueron pareja y tuvieron que grabar escenas bastante subidas de tono. Según el entorno cercano del actor cubano, este se habría sentido atraído por la española.

Una fuente de TV Noticias de México reveló que William Levy y Alicia Sanz habrían tenido un idilio durante el rodaje del largometraje. El año pasado, el mismo medio azteca dio cuenta que los famosos actores tuvieron un reencuentro y desde entonces habrían empezado a salir.

En su momento, se comentó que el matrimonio del actor con Elizabeth Gutiérrez habría terminado, aunque seguían viviendo juntos en el mismo techo. Información que no ha sido confirmada ni desmentida por la pareja.