William Levy y Elizabeth Guitérrez compartieron casi 20 años de relación sentimental, un amor que tuvo como frutos a sus dos hijos, Christopher y Kailey. Sin embargo, hubo un momento en el que el galán cubano le pidió a la actriz que no revelara su primer embarazo. La razón detrás sorprendió a los seguidores del protagonista de telenovelas como “Café con aroma de mujer” y “Montecristo”.

La historia de Levy y Gutiérrez tomó forma en el reality “Protagonistas de novelas”, en 2002, donde vivieron un romance en medio de las cámaras televisivas, convirtiéndose en una de las parejas mediáticas que todavía se mantiene vigente.

Sin embargo, el vínculo sentimental se rompió en enero de 2022, después de que el mismo actor anunciara su separación, aunque después borró el mensaje en su cuenta oficial de Instagram. A pesar de la supuesta ruptura, ambos parece que tienen una relación cordial.

Porque se los ha visto junto a sus hijos, manteniendo una conexión familiar por el bienestar de los pequeños. Por ejemplo, se los captó en un partido de béisbol de Christopher, lo que despertó los rumores de una supuesta reconciliación. Ahora, se ha sabido que Levy tuvo una razón para pedirle a Gutiérrez que ocultara su embarazo de su primer hijo.

¿POR QUÉ WILLIAM LEVY NO QUERÍA QUE SE SUPIERA DEL PRIMER EMBARAZO DE ELIZABETH GUTIÉRREZ?

William Levy no quiso que Elizabeth Gutiérrez cuente en un casting que se encuentra embarazada por miedo a que no le dieran el papel. El galán cubano contó al programa Mi vida que, en 2005, decidieron tener al bebé y que acordaron mantenerlo en reserva.

“Hicimos el casting, ella estaba ya embarazada y me dijo: ‘¿Qué le digo, que estoy embarazada?’. Y le digo: ' No, no le digas nada, cállate la boca. Ni se te ocurra a ti decirle que estás embarazada, no te van a dar el trabajo”, dijo Levy sobre su ingreso a la telenovela “Acorralada” de Venevisión, en Miami.

Los actores consiguieron los papeles de la producción televisiva y, cuando después contaron que Gutiérrez esperaba a su primogénito, los responsables de la serie no tuvieron problemas en hacer que su personaje también estuviera embarazada y así continuar con el proyecto audiovisual.

“Nos dieron el trabajo. Ya con el tiempo tuvimos que decir la verdad. En aquel entonces Venevisión se portó muy bien con nosotros, dijeron: ‘No pasa nada’”, detalló el actor cubano.

¿CUÁL FUE LA REACCIÓN DE WILLIAM LEVY CUANDO SE ENTERÓ DE QUE IBA A SER PAPÁ?

William Levy también relató que Elizabeth Gutiérrez le reveló que iban a ser padres cuando él se encontraba en Puerto Rico por una obra de teatro. Estaban buscando su primer trabajo en una novela y se emocionaron con el hecho de tener un bebé.

“Le digo yo a ella: ' Tengamos al niño porque me gustaría que alguien me diga papá'. Y le dije: ‘Tranquila, tengamos este bebé y yo haré lo que tengo que hacer, si tengo que trabajar dos veces al día en dos trabajos lo hago, no pasa nada’”, manifestó el actor de telenovelas sobre su primogénito Christopher.

