Park Eun-bin ha ganado fama internacional al dar vida a Woo Young-woo, el personaje principal de la serie “Woo, una abogada extraordinaria”, que se ha vuelto tendencia en Netflix a nivel internacional. Lo que pocos sabían es que la actriz surcoreana había rechazado el papel principal. Aquí te contamos la razón detrás de su decisión.

Este dato relució a propósito del cumpleaños número 30 de la celebridad de Corea. La intérprete se ha ganado el público no solo de su país sino del mundo por su excelente performance como la querida letrada.

Park, de esta manera, le ha puesto la cereza del pastel a una carrera de 24 años en el cine y la televisión. Empezó desde muy pequeña en la pantalla chica y, de a pocos, obtuvo un mayor protagonismo en la industria local.

Ahora se ha llevado todos los aplausos por convertirse en Woo, una abogada que con Trastorno del Espectro Autista (TEA), quien es muy hábil e inteligente para desarrollar sus casos, aunque le cueste interactuar socialmente. ¿Te imaginas que el personaje de Woo Young-woo hubiera sido interpretado por otra actriz? Pudo haber sucedido y te contamos por qué.

¿POR QUÉ RAZÓN PARK EUN-BIN RECHAZÓ UNA VEZ SER LA PROTAGONISTA DE “WOO, UNA ABOGADA EXTRAORDINARIA?

Park Eun-bin rechazó dar vida a Woo Young-woo, la protagonista de “Woo, una abogada extraordinaria”, porque pensó que no iba a estar a la altura del personaje. Eso sintió cuando leyó el guion del programa por primera vez.

“Lo que más me preocupaba era causar algún daño a los familiares de personas autistas; no quería ofender a nadie y no sabía si podría hacerle justicia a semejante personaje”, contó en una entrevista con JTBC.

Además, en ese entonces, estaba inmersa en el reto de interpretar a una mujer y su hermano gemelo en “El afecto del rey”. Por eso, rechazó el papel de la serie que está triunfando en Netflix. Sin embargo, la producción decidió esperarla un año si aceptaba dar vida a Woo porque su audición los había dejado muy impresionados.

“(...) Decidí concentrarme en que tal como mostramos en uno de los capítulos, la singularidad de cada persona autista es algo que no debemos perder de vista, y me enfoqué en la pureza de Woo como ser humano”, explicó en el citado canal de televisión.

De esta manera, Park Eun-bin aceptó el desafió más grande de su carrera y los resultados saltan a la vista: es una de las producciones más vistas de la plataforma de streaming a nivel mundial y ha sido renovada para una temporada 2 según la productora Lee Saan Bake.

