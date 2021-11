Los ruegos fueron escuchados. Un par de años después de que Disney comprara los activos de Fox, ha sido anunciado el desarrollo de una nueva serie animada de los X-Men que continuará los eventos de la aclamada producción de los años 90.

Emitida entre los años 1992 y 1997, “X-Men: La serie animada” (”X-Men: The Animated Series”, en su idioma original) es considerada un referente para los seguidores de Marvel Comics, debido a que introdujo con bastante acierto a los mutantes que más tarde llegaron al cine.

De cinco temporadas y 76 capítulos, la serie presentó por primera vez en pantalla a los estudiantes de la escuela para jóvenes superdotados de Charles Xavier y si bien se reportó en más de una ocasión que una continuación podría concretarse, recién se ha hecho oficial la noticia en el año 2021.

Wolverine al frente del equipo principal de la serie animada de los X-Men. También está Jean Grey, Scott Summers, Rogue, entre otros (Foto: Marvel Enterprises)

LOS X-MEN, MÁS DE 20 AÑOS DESPUÉS

The Wrap informó que el título de la nueva serie animada es “X-Men ‘97″ y que está siendo desarrollada por Disney Plus para estrenarse en el año 2023.

Según el mismo medio, la serie comenzará exactamente después de los eventos relatados en el último capítulo del programa original, emitido en septiembre de 1997. Como bien recordarás, en el episodio final, Charles es gravemente herido durante un ataque perpetrado por Henry Peter Gyrich, uno de los más grandes enemigos de la población mutante, y su única oportunidad de supervivencia es aceptar la oferta de la princesa Lilandra y acompañarla al imperio Shi’ar.

Esa vez, Charles es despedido por sus estudiantes y compañeros. Incluso por el mismo Magneto antes de abandonar la Tierra.

“X-Men ‘97″ está siendo escrita y producida por Beau DeMayo (“The Witcher”), con Jake Castorena (Batman: The Killing Joke) como director supervisor y Charley Feldman (”Adventure Time: Distant Lands”) como productora supervisora. Los escritores de la serie original, Eric y Julia Lewald, y el director Larry Houston también forman parte del equipo consultivo. Houston había adelantado en 2020 que la realización de esta secuela estaba negociándose.

Del elenco de voz original, The Wrap reportó el retorno de: Cal Dodd, Lenore Zann, George Buza, Adrian Hough, Christopher Britton, Catherine Disher, Chris Potter, Alison Sealy-Smith, Alyson Court. New cast members will include Jennifer Hale, Anniwaa Buachie, Ray Chase, Matthew Waterson, JP Karliak, Holly Chou, Jeff Bennett y AJ LoCascio.

Uno de los arcos más recordados de la serie animada de los X-Men es la transformación de Jean en el Fénix (Foto: Marvel Enterprise)

¿CUÁNDO SERÁ ESTRENADA “X-MEN ‘97″?

Disney Plus estrenará “X-Men ‘97″ en el año 2023. El mes exacto todavía es desconocido.