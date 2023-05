“Yakitori: Soldados de la desdicha” (“Yakitori Soldiers of Misfortune” en inglés) es una serie de anime de Netflix que se basa en las novelas ligeras homónimas escritas por Carlo Zen (“The Saga of Tanya the Evil”, “Yakusoku no Kuni”), ilustradas por So-Bin y que Hayakawa Publishing comenzó a publicar desde agosto de 2017.

Hideki Anbo es el encargado de la dirección de la ficción, mientras que Mitsuyasu Sakai adaptó el guion y Atsushi Yamagata asumió el diseño de personajes. La producción de animación ha sido realizada por ARECT y la música es responsabilidad de Ken Ishii.

El elenco de voces de “Yakitori: Soldados de la desdicha” incluye a Taito Ban, Akari Kito, Kengo Kawanishi, Tetsu Inada, Hatsune Miku, Wataru Takagi, Shunsuke Takeuchi, Kenjiro Tsuda, Asami Seto y otros.

La tropa de infantería Yakitori: soldados desechables en la serie de anime "Yakitori: Soldados de la desdicha" (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “YAKITORI: SOLDADOS DE LA DESDICHA”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Yakitori: Soldados de la desdicha”, “una civilización alienígena superior colonizó la Tierra, y la única oportunidad de Akira de tener un futuro mejor es unirse a la tropa de infantería Yakitori: soldados desechables”.

El anime sigue a Akira Ihotsu, un joven que pasa sus días rebelándose contra una sociedad opresora en una Tierra futura, gobernada y controlada por Shoren, la Federación de Comercio del Sistema Pan-Star. El protagonista tratará de sobrevivir a su destino predeterminado.

¿CÓMO VER “YAKITORI: SOLDADOS DE LA DESDICHA”?

“Yakitori: Soldados de la desdicha” se estrenará en Netflix el 18 de mayo de 2023, por lo tanto, para ver el nuevo anime solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming.

TRÁILER DE “YAKITORI: SOLDADOS DE LA DESDICHA”

ACTORES Y PERSONAJES DE “YAKITORI: SOLDADOS DE LA DESDICHA”

Taito Ban como Akira Ihotsu

Akari Kito como Amalia Schultz

Kengo Kawanishi como Erland Martonen

Tetsu Inada como John Doe

Hatsune Miku como Kansei AI (Hatsune Mimi)

Wataru Takagi como Rimel-bukan

Shunsuke Takeuchi como Tyron Baxter

Kenjiro Tsuda como Vasya Pupkin

Asami Seto como Yang Zihan