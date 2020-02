Para muchos es una mujer sin igual, con curvas envidiables y gran derroche de belleza; sin embargo, Yanet García no se siente perfecta. Acostumbrada a deslumbrar a sus incondicionales fans con las imágenes más seductoras en Instagram y los mejores ángulos para resaltar su derrier, la mexicana confesó luchar con algo que muchas tienen, pero que pocas aceptan: las temidas estrías.

Su más reciente publicación no llegó con altas dosis de sensualidad, sino con un poderoso mensaje de amor propio y aceptación que quiso compartir para motivar a más chicas a aceptar su cuerpo tal cual es.

“Hoy quiero decirte que NO SOY PERFECTA! Hice crecer mis glúteos de una manera natural, siendo muy disciplinada. He entrenado tan fuerte mis glúteos que al aumentar la masa muscular me salieron estrías”, comentó la recordada ‘Chica del clima’ en su publicación.

Yanet García no dudó en mostrar las marcas que le han salido tras los 10 años de intenso ejercicio, las mismas que hoy ama y considera sus ‘marcas de guerra’, las mismas que acompañan una figura de infarto.

“Al principio no sabía por qué me estaban saliendo hasta años después. Me daba mucha pena tenerlas pero hoy he aprendido a amarlas porque son las marcas de mi esfuerzo en el gimnasio”, aseguró

Y es que la modelo no nació con esas medidas y fue gracias a la buena alimentación y arduas rutinas de entrenamiento que logró convertirse en una de las celebridades más cotizadas de México y su imagen creció al aparecer en las pantallas de televisión con ajustadas prendas que resaltaban su derrier.

Cómo evitar las estrías

Junto a una imagen tomada en Dorado Beach, Puerto Rico, en la que luce un diminuto bikini negro y deja al descubierto esa parte de su cuerpo sin arreglo de Photoshop, la joven de 29 años se animó a contar algunos secretos para evitar su aparición. ¡Toma nota!

“Hoy he aprendido a amarlas porque son las marcas de mi esfuerzo en el gimnasio. Hoy esas estrías representan para mí un “Lo lograste”. Hoy que conozco más de este tema te puedo recomendar estos tips para prevenir que te salgan”, escribió.

1. Bebe abundante agua para mantener la piel hidratada desde el interior. Mínimo dos litros.

2. Hidrata la piel. Las pieles secas tienen mucha más tendencia a que aparezcan estrías. Mantén tu piel hidratada y nutrida aplicándote una buena crema o aceite especial para prevenir estrías.

3. Lo más importante: Ámate y acéptate tal cuál eres, porque eres hermos@

Actualmente Yanet García está alejada de las pantallas tras salir del programa ‘Hoy’ de Televisa donde era la ‘Chica del clima’ y mantiene una sólida relación con el exdeportista Lewis Howes, a quien visita constantemente en Los Ángeles, Estados Unidos, donde radica.

