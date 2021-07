“Never Have I Ever” o “Yo nunca” es la popular serie de Netflix que acaba de estrenar su segunda temporada. Y, al igual que su debut, esta terminó con varias preguntas importantes sin respuesta, lo que a su vez dejó a sus fans desesperados por el próximo bloque de episodios.

La temporada 2 de “Yo nunca” termina con Devi y Paxton caminando hacia la pista de baile. Todos los ven sorprendidos. En tanto, Ben, el otro chico de la protagonista, muestra su frustración y afirma que “siempre es Paxton”, aunque Eleanor le revela que la protagonista siempre estuvo interesada en él. Finalmente, la serie termina con un gran beso de los jóvenes. Aunque no se sabe a ciencia cierta si Devi y Paxton terminarán juntos; sobre todo, por las actitudes egoístas que el joven mostró durante todo este tiempo.

Por otro lado, los otros personajes también resuelven sus problemas, como la prima de Devi, Kamala, que fue rechaza de un puesto de investigación y no recibió el apoyo de su pareja. Incluso, en la noche que será su pedida, escapa del lugar y se dirige al baile de invierno. Otro personaje que resuelve su conflicto es la madre de la protagonista, que se da una oportunidad para rehacer su vida y sale con el doctor Jackson, aunque su hija lo desaprueba porque cree que está olvidando a su padre y por ello que decide no dar el siguiente paso.

¿”YO NUNCA” TENDRÁ TEMPORADA 3 EN NETFLIX?

Si bien parece que todo está solucionado en la historia, lo cierto es que el cierre es muy ambiguo, por lo que se espera que la historia continúe y responda las interrogantes que dejó la segunda temporada. No obstante, no se ha sabido nada sobre el futuro de la serie.

Así que aquí está la cuestión. Hasta que Netflix les dé a los fanáticos un anuncio formal de algún tipo, no sabremos si el programa realmente tendrá otra temporada. Pero dado que “Never Have I Ever” es un gran éxito para el gigante del streaming, no debería pasar mucho tiempo antes de que escuchen las buenas noticias. Al menos eso es lo que esperan los fans.

Por otro lado, dado que su primera temporada fue una de las series más vistas de Netflix en 2020, se espera que la última entrega coincida con eso, lo que a su vez incitará a la compañía a dar el visto bueno a la tercera temporada.

Asimismo, cabe mencionar que, las temporadas uno y dos se emitieron en abril de 2020 y julio de 2021, respectivamente; por lo que, si obtenemos una tercera temporada, es probable que llegue en la primera mitad de 2022.

QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 3

Como ya lo mencionamos, las cosas han ido mejor para Devi en el final de la segunda temporada. Ahora que oficializó su relación con Paxton, la siguiente entrega deberá mostrar cómo conllevan juntos y cómo naveguen por el significado de una relación real. Más aún, cuando el chico se entere si ingresó a la universidad.

En cuanto a los demás personajes, la temporada a muchos en situaciones extrañas, que quizás deben también ser exploradas en una nueva entrega. Por ejemplo, Ben está claramente celoso de que Devi y Paxton se conviertan en algo oficial. Fabiola parece estar locamente enamorada de su novia, Eve. Eleanor finalmente se acepta a sí misma y al papel que juega su padre en su vida. Nalini parece que finalmente está lista para seguir adelante con la muerte de su esposo. Y Kamala, ¿finalmente se va a casar?

Sin duda, “Never Have I Ever” tendrá que responder esta y otras inquietudes.

Hasta que Netflix les dé a los fanáticos un anuncio formal de algún tipo, no sabremos si el programa realmente tendrá otra temporada (Foto: Netflix)