Desde que la youtuber mexicana Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, fue detenida el 29 de junio de 2021 tras ser acusada de pornografía infantil, gran cantidad de sus seguidores continúan mostrándole su respaldo a lo que ellos llaman “difícil momento que le ha tocado vivir”, algo que está sobrellevando con su pareja Gerardo González Bañales, quien se ha encargado de dar a conocer, a través de las redes sociales, todo lo que la joven ha querido expresar al mundo.

Precisamente, su novio escribió en su cuenta de Instagram, a pedido de la influencer, un mensaje muy conmovedor que va dedicado a su mascota Steewy, un perro de más de diez años, que todos los días y en todo momento está a la expectativa de su llegada en casa. Algo que la hizo llorar cuando supo de su accionar.

¿QUÉ CONMOVIÓ A YOSSTOP DE STEEWY?

En el mensaje de la red social de la joven, Gerardo escribió: “En una videollamada que tuve con mi familia vieron a Sookie y a Teo acostados junto a mí y me preguntaron dónde estaba Steewy. Les dije que en la sala y me preguntaron si ya no podía subir las escaleras, pero les comenté que no tiene ningún problema para subirlas, sino que él prefería quedarse abajo y ya cuando es hora de dormir tengo que ir por él para llevarlo a la recámara. Me dijeron entonces: ‘Está esperando a que llegue Yoss’. No aguanté, lloré, porque es muy probable que así sea, ya que siempre está viendo hacia la puerta. Se lo comenté a Yoss, lloró”.

La influencer y su novio posando para la cámara con sus tres 'perrhijos' (Foto: YosStop / Instagram)

Tras ello, YosStop no dudó en dedicarle un mensaje conmovedor a su ‘perrhijo’. “Steewy, mi ñeñe precioso. En el momento en el que Gerardo me contó como Steewy se queda esperándome todos los días y noches en el taburete azul de la sala viendo hacia la puerta rompí en lágrimas (…). La conexión que tenemos desde hace más de 11 años es increíble y el amor puro y leal que sentimos recíprocamente es INMENSO. Obvio me acordé de Hachiko, de verdad nunca me imaginé que me fuera a pasar algo así”.

Y continuó deshogándose. “Ñeñe hermoso, ojalá pudiera escucharte o algo, no te abandoné y voy a regresar contigo, te extraño tanto. Sin duda esto conmueve mi corazón y me dan más ganas y fortaleza para ya estar junto a mis ñeñes. No sé cuánto tiempo nos quede de vida, pero el tiempo que pueda estar con ellos lo voy a aprovechar al máximo dándoles todo mi amor. Gracias por esperarme Steewy, muero de ganas de abrazarte y besarte. Gracias por demostrarme lo que es el amor puro e incondicional. Gracias por ser un maestro para mí y enseñarme lo que es el amor y la conexión tan hermosa que hay entre perritos y humanos. Te amo ñeñe, cuando te pueda volver a ver no te soltaré mi gordito precioso”.

Todo el texto iba acompañado al lado de las dos fotos del can que subió su novio. Una de las imágenes, muestra al animalito mirando la puerta de la casa, situación que conmovió a los fans de la influencer.

El par de fotos de Steewy, subidas por el novio de la influencer, que conmovió a sus seguidores. Aquí vemos al can esperando la llegada de su dueña, quien está detenida hace meses (Foto: YosStop / Instagram)

LA REACCIÓN DE SUS SEGUIDORES

Tras ver la publicación, subida la noche del 11 de octubre de 2021, sus seguidores expresaron su sentir y apoyo a la joven, así como a su mascota. “Me dieron ganas de llorar”, “Se ven tristes sus ojitos”, “Todos somos Steewy, pronto Yoss, pronto” y “¿Soy la única que lloró con esto?”, fueron algunos comentarios.

Sin duda, una imagen y dedicatoria que conmovió a quienes ingresaron al perfil de la youtuber para saber cómo se encuentra.

La influencer siempre se tomaba fotografías al lado de Steewy, su engreído, por el que vivía enamorada (Foto: YosStop / Instagram)

¿POR QUÉ FUE DETENIDA YOSSTOP?

YosStop fue detenida por difundir pornografía infantil en el caso de Ainara Suárez cuando aún era menor de edad. Esto ocurrió en 2018, año en el que la influencer compartió en su canal de YouTube un video al cual tituló “Patética generación”, el cual borró tiempo después, donde muestra de forma burlona imágenes de una agresión sexual a una adolescente, a la que llama put*.

No contenta con ello, abrió un espacio de diálogo para debatir sobre el tema. Algo que generó mucha indignación, no solamente de la afectada sino de la ciudadanía. Ella enfrenta una pena que va de 7 a 14 años de prisión, pero si llega a un acuerdo, podría evitar el juicio.