Seo Hyun-jin y Kim Dong-wook son los protagonistas de “You Are My Spring”, la serie surcoreana de Netflix que se estrenó el pasado 5 de julio. La producción cuenta con una temporada de 16 episodios en la que nos narran una historia de inspiración y sanación.

“You Are My Spring” se centra en la vida de los residentes de un edificio en el cual ocurrió un asesinato. A pesar de que todos los vecinos ya son adultos, aún guardan los recuerdos de su yo de siete años en lo profundo de sus corazones, ya que cada uno tiene sus propias esperanzas y sueños de lo que quiere de sus carreras y vidas amorosas.

Kang Da-jung, un gerente de hotel, Joo Young-do, un psiquiatra, Chae-joon, el jefe de una compañía de inversiones, y Ahn Ga-young, una actriz, son los personajes principales de esta historia de drama y romance que está disponible en la plataforma de streaming. Pero, ¿cómo terminó la temporada 1 de “You Are My Spring”? Aquí te contamos todos los detalles.

“You Are My Spring” es una serie de televisión surcoreana transmitida desde el 5 de julio de 2021 a través de tvN (Foto: Netflix)

“YOU ARE MY SPRING”: QUÉ PASÓ EN EL FINAL DE LA SERIE DE NETFLIX

El capítulo 16 de la primera temporada de “You Are My Spring” comienza con Da Jung sintiéndose triste por ir a San Francisco porque estará lejos de su pareja Young-do. Por eso, antes de la partida de la joven, Young Do la lleva de vacaciones y pasan tiempo juntos.

Por otro lado, Eun Ha finalmente le cuenta a Da Jung sobre su relación con Tae Joong. El mismo Tae Joong es el hermano menor de Da Jung y Eun Ha es su mejor amiga. De hecho, Da Jung se entera accidentalmente de su relación. Por supuesto, la confesión tomó a Da Jung por sorpresa. Aunque no prohíbe a los dos hasta la fecha, todavía no está acostumbrado a la situación.

Mientras tanto, las actrices Ahn Ga Young y Patrick decidieron no preocuparse por la opinión del público sobre su relación. Sin embargo, poco después de eso, Ga Young leyó un artículo que decía que Patrick se alistaría en el ejército en una semana. Por supuesto, parece que a la agencia no le gustó mucho la relación entre los dos. Pero, le guste o no, Patrick tuvo que ir al ejército.

“You Are My Spring” está protagonizada por Seo Hyun-jin y Kim Dong-wook (Foto: Netflix)

Por otro lado, Ian Chase finalmente confesó a la policía todas sus acciones y su gemelo, Choi Jeong Min, en el pasado. Todo lo que Ian quería ahora era que el peso que estaba sobre sus hombros desapareciera.

Esto significa que parece que Ian está planeando suicidarse y terminar con todo su sufrimiento. Sin embargo, Joo Young Do, que conocía las intenciones de Ian, se acercó al hombre.

Young Do sabe que Ian realmente necesita ayuda y quiere que él pueda ayudar a Ian. Recordando que anteriormente no pudo hacer nada por Choi Jeong Min quien finalmente decidió suicidarse.

La serie sigue a un grupo de personas que viven con sus respectivos "yo" de siete años en sus corazones, y cómo cada uno es retenido por la palabra clave "salvación" (Foto: Netflix)

Luego, en las imágenes del último episodio vemos que Ian Chase finalmente decidió regresar a Canadá. No recibió ningún castigo por la falta de pruebas y la ley que rige un caso similar al que recibió.

El objetivo de Ian es volver a someterse al tratamiento de los trastornos mentales que ha estado sufriendo. Ian todavía experimentaba alucinaciones a menudo y eso era suficiente para perturbarlo.