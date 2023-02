Después del intrigante final de la primera parte de la temporada 4 de “You”, los fanáticos de la serie de Netflix cocreada por Sera Gamble esperan con ansias los últimos cinco episodios para conocer el destino de Joe Goldberg / Jonathan Moore (Penn Badgley), que aunque logró sobrevivir aún debe lidiar con otro asesino en serie.

En los primeros capítulos de la nueva entrega del drama psicológico, Joe Goldberg trata de pasar desapercibido en Londres y dejar viejos hábitos, pero el cadáver de Malcom Harding (Stephen Hagan), un colega universitario adinerado, en su departamento cambia sus planes.

Cuando comienza a evaluar a los sospechosos recibe un extraño mensaje que se borra poco después de leerlo. Al parecer se trata del asesino y pretende jugar con el protagonista de “You”. Joe se convierte en el acosado y no sabe cómo lidiar con ese cambio de roles.

Joe no puede escapar de su pasado en la primera parte de la temporada 4 de "You" (Foto: Netflix)

LO QUE SABEMOS SOBRE “YOU” - TEMPORADA 4 PARTE 2

¿QUÉ PASARÁ EN “YOU” - TEMPORADA 4 PARTE 2?

En el quinto episodio de la cuarta temporada de “You”, Jonathan encuentra a Kate frente al cadáver de su amiga Gemma y sosteniendo un cuchillo. Ella asegura que no es la asesina y aunque Joe no está del todo seguro decide ayudarla a mover el cuerpo. Las cosas se complican para Goldberg cuando Roald lo ve con el cadáver y lo señala como el asesino.

Luego de llevar a Jonathan ante el resto del grupo, someterlo a un juicio y sentenciarlo a muerte, Roald lo persigue por el bosque. Antes de que puede dispararle, aparece Rhys Montrose y los deja inconscientes. Se revela como el asesino de ‘Eat The Rich’, los encierra e incendia el sótano. Felizmente, Joe y Ronald son rescatados por Kate.

Una semana después, Joe vuelve a Londres, rechaza una invitación de Kate y ve en el noticiero que Rhys anuncia su candidatura a alcalde y promete atrapar al responsable de las muertes de sus amigos. Por lo tanto, en la parte 2 de la cuarta temporada de “You” se producirá un enfrentamiento entre estos dos asesinos en serie. ¿Quién sobrevivirá? ¿Rhys expondrá los secretos de Joe?

Joe y Rhys se enfrentarán en la segunda parte de la temporada 4 de "You" (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ “YOU” - TEMPORADA 4 PARTE 2?

La segunda parte de la cuarta temporada de “You″ se estrenará en Netflix el jueves 9 de marzo del 2023, exactamente un mes después de la publicación de la primera mitad de la temporada.

Por lo tanto, para ver los últimos cinco capítulos de la temporada 4 solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming.

ACTORES Y PERSONAJES “YOU” - TEMPORADA 4 PARTE 2

Penn Badgley como Joe Goldberg / Jonathan Moore

Tati Gabrielle como Marienne Bellamy

Lukas Gage como Adam

Charlotte Ritchie como Kate

Tilly Keeper como Lady Phoebe

Amy-Leigh Hickman como Nadia

Ed Speleers como Rhys

Niccy Lin como Sophie

Ben Wiggins como Roald

Ozioma Whenu como Blessing

Dario Coates como Connie

Brad Alexander como Edward

Alison Pargeter como Dawn

Adam James como Elliot