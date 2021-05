Go Min-si interpretó a Park Gul-mi en “Love Alarm”, la serie surcoreana de Netflix que ha sido todo un éxito internacional. Gracias a su gran trabajo en esta producción, la actriz de 26 años se ha hecho conocida fuera de su país de origen, Corea del Sur, y ha ganado muchos seguidores en diversos países.

En “Love Alarm”, Go Min-si dio vida a la prima de la protagonista. Es una joven superficial y arrogante que siempre trata mal a Kim Jojo. Pese a que es una de las antagonistas del K-drama, la actriz surcoreana ha logrado ganarse el cariño del público y llamar la atención dentro del medio artístico.

Go Min Si interpreta a Kim Myung-hee en la serie “Youth of May”. (Foto: KBS2)

Nacida en 1995, Go Min-si hizo su debut en el drama “My Sassy Girl” en 2017, y ganó popularidad a través de su papel secundario en “The Smile Had Left Your Eyes”. Desde entonces ha actuado en varios dramas importantes como “Love Alarm” y “Sweet Home”.

En mayo de 2021 se unió al elenco principal de la serie “Youth of May”, donde interpreta a Kim Myung-hee, una joven trabajadora pero fría enfermera que aunque no es lo suficientemente amable para consolar a los pacientes, es muy inteligente y hábil para hacer su trabajo. Aquí te contamos de qué trata esta serie.

“YOUTH OF MAY”: LA NUEVA SERIE DE GO MIN SI, ACTRIZ DE “LOVE ALARM”

“Youth of May” es una serie de televisión surcoreana transmitida desde el 3 de mayo de 2021 a través de KBS2. La serie es protagonizada por Lee Do-hyun, Go Min-si, Lee Sang-yi y Keum Sae-rok.

En “Youth of May”, Go Min-si se pone en los zapatos de Kim Myung-hee. Una enfermera de tercer año que ha superado los obstáculos que la vida le ha puesto para llegar hasta donde ésta. Aunque parece una joven fría y poco empática con los pacientes, en realidad es lo suficientemente inteligente para hacer su trabajo y no pierde la fe ante las peores situaciones.

Pero, ¿de qué trata “Youth of May”? Ambientada en 1980 durante los turbulentos tiempos del levantamiento de Gwangju, la serie cuenta la historia de amor entre Hwang Hee-tae, un estudiante de medicina y Kim Myung-hee, una enfermera, quienes pronto se ven envueltos en el levantamiento.

Go Min-si, nacida en 1995, hizo su debut en el drama, “My Sassy Girl”, en 2017. (Foto: KBS2)

Hee-tae, es un joven que odia lo predecible cuya vida se describe como “una guerra contra los prejuicios” y para romper aquellos que existen en contra de los hijos de madres solteras, obtiene las mejores calificaciones e ingresa a la escuela de medicina.

Mientras tanto, Myung-hee es una trabajadora y encantadora enfermera, que se fue de casa y ahora vive sola en Gwangju. Aunque no es lo suficiente amable para consolar a los pacientes, es una persona encantadora e inteligente que se opone a lo que no es justo.

Sin embargo, debido a hechos inesperados, ambos terminan viviendo al caos político que se avecina.

“Juventud de mayo”, título en español), es una serie meticulosamente actuada y con buen ritmo, ilustra la facilidad con la que las vidas de los personajes son arrastradas a la historia y alteradas para siempre.