La segunda temporada de “Love Alarm”, una de las series surcoreanas más exitosas de Netflix, sigue dando de qué hablar en las redes sociales. Y es que los fanáticos del K-drama esperaron por más de año y medio conocer con quién se queda Jojo, ella debía elegir entre Sun Oh y Hye-yeong. Sin embargo, la decisión de la protagonista ha desatado todo un debate.

“Love Alarm” llegó con fuerza a Netflix en 2019, conquistando a los usuarios de la plataforma de streamig con una historia bastante singular: el k-drama gira en torno a una aplicación que puede decirte quién está enamorado de ti. Tras el éxito de la primera temporada, los fanáticos estaban ansiosos por conocer el desenlace del triángulo amoroso entre Jojo, Sun Oh y Hyeyoung.

Al final de la segunda entrega, Jojo decidió quedarse con Hye-yeong y alejarse de Sun Oh. La decisión de la protagonista generó todo tipo de reacciones en las redes sociales, incluso hubo quienes señalaron que la temporada 2 de “Love Alarm” fue una decepción. Pero, ¿por qué su final generó todo un debate entre sus seguidores? Aquí te lo contamos.

La segunda temporada de “Love Alarm” está disponible en Netflix desde el 12 de marzo (Foto: Netflix)

“LOVE ALARM”: POR QUÉ EL FINAL DE LA TEMPORADA 2 DECEPCIONÓ A MUCHAS FANS

Como se recuerda, en la primera temporada de “Love Alarm” Kim Jojo, Hwang Sun Oh y Lee Hye Yeong se ven envueltos en un triángulo amoroso. Mientras tratan de navegar por sus sentimientos, también tienen que lidiar con la aplicación Love Alarm, que permite saber si alguien a menos de 10 metros está enamorado de ti.

En los primeros capítulos, Kim Jojo y Sun Oh se enamoran y juntos viven una historia muy romántica que cautivó a la audiencia. Sin embargo, Jojo decide alejarse de Sun Oh por lo que le pidió un escudo al creador de Love Alarm- Dukgu- para hacerle creer que ya no lo amaba.

Sun Oh y Hye-yeong eran mejores amigos desde la infancia, pero esto cambia cuando ambos se enamoran de Jojo. Desde la primera temporada ambos se van alejando por el amor de Jojo y ya en la segunda entrega sus vidas toman diferentes caminos.

En la temporada 2, Jojo intenta una relación con Hyeyoung, sin embargo ella sigue con dudas sobre sus sentimientos hacia él. Jojo cree que no puede comprobar si realmente está enamorada de Hyeyoung por la existencia del escudo y teme hacerle infeliz.





"Love Alamar" está protagonizada por Kim So Hyun, Song Kang y Jung Ga Ram. (Foto: Netflix)

Por otro lado, Sun Oh descubre que Jojo usó una mentira para terminar su relación. Él le pide explicaciones a Jojo, quien lo rechaza y le dice que sus sentimientos han cambiado. Luego de pensar en sus experiencias recientes con Hyeyoung, quien la amó incondicionalmente todo este tiempo, ella decide usar la lanza con él.

Finalmente, Jojo se da cuenta de que simplemente debe escuchar su corazón y elegir. En las últimas escenas, los usuarios pudieron ver como el escudo de Jojo desaparece y se hace evidente que los últimos años a quien realmente había comenzado a querer fue a Hye Young porque se había olvidado de Sun Oh.

Esto provocó un debate entre los fans de todo el mundo. Algunos están de acuerdo en que Jojo eligiera a Lee Hye Young porque siempre fue amable, estuvo a su lado y la esperó. Sin embargo, otros se sintieron decepcionados porque consideran que hirió los sentimientos de Sun Oh en las dos temporadas sin necesidad.

Las reacciones en las redes sociales apuntaron que esperaron dos años para ver un cierre feliz de Sun Oh, pero no lo obtuvieron. “Sun Oh se la pasó llorando toda la temporada, su familia se derrumba y ningún momento feliz le dieron”, fue la queja de algunos usuarios.