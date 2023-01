En los últimos años, Zendaya se ha convertido en una de las actrices más populares, principalmente por sus trabajos en producciones de Disney, Marvel y, recientemente, como protagonista de la tercera temporada de “Euphoria″ en HBO Max.

Del mismo modo, la celeb de Estados Unidos mantiene una conocida relación con Tom Holland, con quien, pese a los rumores de una separación, estaría en camino al matrimonio, según algunas pistas que sus seguidores detectaron.

Con tan solo 25 años, Zendaya Maree Stoermer Coleman ha acumulado una buena cantidad de millones gracias a su participación en reconocidas producciones, las cuales se estrenaron en streaming y en el cine.

Tom Holland y Zendaya iniciaron formalmente su relación alrededor de septiembre de 2021 (Foto: Tom Holland / Instagram)

LA FORTUNA DE ZENDAYA

Las ganancias de Zendaya en películas

Por su participación en “Euphoria”, la coprotagonista obtuvo Sydney Sweeney reveló que ganó 325 mil dólares por 13 episodios, por lo que, si Zendaya ha sido la actriz principal de la producción, es lógico que obtenga mayores ganancias. Adicionalmente, la actriz obtuvo un pago neto de 300 mil dólares por “Dune”.

Para febrero del 2022, Marvel estrenó “Spider-Man: No way home”, la cinta protagonizada por Tom Holland y Zendaya, por lo que esta última obtuvo 10 millones de dólares únicamente en bonos, pues se desconoce lo que puede recaudar en promociones y otros derechos.

Además de la actuación, la ex “Chica Disney” ha colaborado y es imagen de marcas como Tommy Hilfiger y Lancôme, además de lanzar su propio libro “Between U and Me: How to Rock Your Tween Years With Style and Confidence”.

Zendaya interpreta a MJ en "Spiderman: No Way Home" (Foto: Sony Pictures)

Las inversiones de Zendaya

Según trascendió, la actriz norteamericana suele invertir en propiedades, pues ha desembolsado varios millones de dólares en la compra de dos residencias.

En 2017, Zendaya adquirió 1,4 millones de dólares por una casa en Northridge en Los Ángeles y en marzo del 2020 volvió a invertir en una propiedad, esta vez fueron 4 millones por un lujoso domicilio en Encino, también en California.

Zendaya: en qué le hubiera gustado trabajar si no triunfaba en Hollywood | Foto: AFP

El patrimonio de Zendaya

De acuerdo con celebritynetworth, la actriz y cantante de 26 años acumula un patrimonio neto de 20 millones de dólares, los cuales responden a sus ingresos en el cine, la televisión, la música, como modelo e influencer en redes sociales.

Cabe destacar de que la página deja en claro que “todos los valores netos se calculan utilizando datos extraídos de fuentes públicas”, por lo que deslindan responsabilidad de posibles omisiones, indicando que “son solo estimaciones”.