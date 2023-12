CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Basada en la serie de manga del mismo nombre escrita por Haro Aso e ilustrada por Kotaro Takata, “Zom 100: Bucket List of the Dead” (“Zom 100: Zombie ni Naru Made ni Shitai 100 no Koto” en su idioma original y “Zom 100: Cien cosas que quiero hacer antes de convertirme en zombi” en español) es un anime de Crunchyroll y Netflix que se estrenó el 9 de julio de 2023 y terminó el 25 de diciembre.

El anime dirigido por Kazuki Kawagoe y Hanako Ueda a partir de guion de Hiroshi Seko narra la historia de Akira Tendo, quien tras trabajar en una empresa explotadora por tres años, recobra las ganas de vivir cuando se desata un apocalipsis zombi. Mientras el mundo está de cabeza, él decide confesarle su amor a Ohtori, pero al llegar a su departamento la encuentra convertida en un zombi.

Decidido a recuperar todas sus vacaciones perdidas, Akira no mueve casi ni un dedo, pero elabora una lista con las cosas que le gustaría hacer antes de convertirse en un zombi. En su búsqueda de cerveza, conoce Shizuka Mikazuki, una joven valiente y hábil que se niega a unir fuerzas con él.

Para Akira Tendo el apocalipsis zombi es lo mejor que le ha pasado en “Zom 100: Bucket List of the Dead” (Foto: Bug Films)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “ZOM 100: BUCKET LIST OF THE DEAD”?

Mientras completa algunas tareas de su lista, el protagonista de “Zom 100: Bucket List of the Dead” rescata a su amigo Kencho de una muerte segura. A partir de ese momento, Kencho lo ayuda a tachar algunas cosas y agrega otras actividades. Cuando salen a buscar el televisor más grande termina en el sótano de una tienda departamental, donde conocen a tres auxiliares de vuelo.

Aunque el escenario le permite eliminar otro elemento de su lista, uno de los refugiados se convierte en zombi y ataca a las tres mujeres, lo que obliga a los dos amigos a escapar del lugar. Tras ese evento, Akira decide que quiere convertirse en un superhéroe y tras conseguir un traje que resiste las mordidas de los tiburones ayuda a un grupo de sobrevivientes, entre los que está Shizuka.

El grupo se refugia en el acuario, pero la aparición de un tiburón zombi los obliga a huir. Una vez más, Shizuka se niega a ir con ellos, pero el no saber conducir la obliga a aceptar la propuesta de Akira y Kencho, quienes consiguen una casa rodante y se dirigen al pueblo Gunna, donde viven los padres de Kencho.

En el camino sufren un accidente provocado por Gonzô Kosugi, el exjefe de Akira. Debido a que el vehículo requiere reparaciones y a las heridas de Kencho, Tendo acepta trabajar para ese hombre por dos días. Sin embargo, vuelve a quedar atrapado en un trabajo explotador y no tiene fuerzas para escapar.

Al verlo así, Shizuka comienza a recordar experiencias tristes con su padre y lo motiva a romper las cadenas. Gracias a las palabras de su amiga, Akira recupera la conciencia y renuncia a su trabajo. Antes de que puedan marcharse, se produce un ataque zombi y Tendo salva el día.

El protagonista de “Zom 100: Bucket List of the Dead” y sus amigos conocen a Bea, una estudiante alemana que no está dispuesta a permitir que una epidemia zombi le impida lograr sus sueños: conocer la cultura japonesa. Akira y el resto la ayudan con una peculiar petición, y le permiten acompañarlos.

Shizuka Mikazuki se une a Akira y Kencho en el anime "Zom 100: Bucket List of the Dead" (Foto: Bug Films)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “ZOM 100: BUCKET LIST OF THE DEAD”?

Cuando finalmente llega a su pueblo natal, Akira trata de demostrarles a sus padres lo agradecido que está por todo lo que hicieron por él. Mientras está Gunna, se cruza con Kanta Higurashi, un excompañero de escuela que también tiene una lista, aunque sus actividades no son nada inofensivas.

Tras ser acogido en Gunna, Higurashi planea derribar la barrera que evita la invasión zombi. Cuando una horda gigante de zombis se aproxima, Akira y los demás se separan para intentar salvar a los pobladores, pero terminan enfrentando una nueva amenaza: la venganza de Kanta, que obliga a Tendo a convertirse en zombi para no matar a su padre.

No obstante, Akira finge convertirse en un zombi y detiene a su rival. Antes de convertirse en zombi, Higurashi confiesa que solo quería divertirse en la piscina pública con sus amigos. Tras su muerte, los protagonistas de “Zom 100: Bucket List of the Dead” salvan al pueblo y ayudan en su reconstrucción.

Al final del anime de Crunchyroll y Netflix, Akira se despide de su familia y continúa su viaje con sus amigos: Kencho, Shizuka y Bea. Además, su padre aprueba su nueva misión en la vida: ayudar a las personas y buscar una cura para el virus zombi.

Kanta Higurashi odia a Akira y planea vengarse de él en “Zom 100: Bucket List of the Dead” (Foto: Bug Films)