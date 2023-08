Dirigida por Yusuke Ishida a partir de un guion de Tatsurō Mishima, “Zom 100: Cien cosas que quiero hacer antes de convertirme en zombi” (“Zom 100: Zombie ni Naru Made ni Shitai 100 no Koto” en su idioma original) es una película japonesa de Netflix que narra la historia de un joven que pierde todas las ganas de vivir debido a su trabajo y su jefe maltratador, pero tras una epidemia zombi, recuerda cada una de las razones por las que vale la pena seguir con vida.

La comedia de terror basada en la serie de manga del mismo nombre escrita por Haro Aso e ilustrada por Kotaro Takata se estrenará el 3 de agosto de 2023 en la popular plataforma de streaming.

“Zom 100: Cien cosas que quiero hacer antes de convertirme en zombi” cuenta con un elenco conformado por Eiji Akaso, Mai Shiraishi, Shuntarô Yanagi, Kazuki Kitamura, Gonzô Kosugi, Akari Hayami, Yui Ichikawa, Doronzu Ishimoto, Miwako Kakei, Mayo Kawasaki, Mukau Nakamura, Kurumi Nakata, Kenta Satoi y Shota Taniguchi. Entonces, ¿quién es quién en la nueva película japonesa de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “ZOM 100: CIEN COSAS QUE QUIERO HACER ANTES DE CONVERTIRME EN ZOMBI”

1. Eiji Akaso como Akira Tendo

Eiji Akaso, actor y modelo japonés conocido por interpretar a Ryuga Banjou en “Kamen Rider Build”, asume el rol de Akira Tendo, un joven tras trabajar para una corporación explotadora en Japón por algunos años no tiene deseos de vivir. Pero su perspectiva del mundo cambi cuando empieza un apocalipsis zombi.

Eiji Akaso como Akira Tendo en la película japonesa "Zom 100: Cien cosas que quiero hacer antes de convertirme en zombi" (Foto: Netflix)

2. Mai Shiraishi como Shizuka Mikazuki

Mai Shiraishi, que fue miembro del grupo de pop femenino Nogizaka46 y participó en series de televisión como “Kamen Teacher”, “Hatsumori Bemars” y “Kyabasuka Gakuen”, da vida a Shizuka Mikazuki, una sobreviviente del apocalipsis zombi que se encuentra con Eiji Akaso y lo ayuda a completar su lista.

Shizuka Mikazuki (Mai Shiraishi) es una de las amigas de Akira, que lo ayuda a cumplir su lista en “Zom 100: Cien cosas que quiero hacer antes de convertirme en zombi” (Foto: Netflix)

3. Shuntarô Yanagi como Kenichiro Ryuzaki

Shuntarô Yanagi, que anteriormente apareció en “The Fate, I Will Deliver: True Story of Mercari”, “Alice in Borderland”, “Anonymous”, “Número MG5″, “Kyôso no musume”, “One Night Morning”, “Atom’s Last Shot”, “My Name Is Lucien” y “Stand Up Start” interpreta a Kenichiro Ryuzaki en “Zom 100: Cien cosas que quiero hacer antes de convertirme en zombi”.

Akira Tendo rodeado de sus amigos en la película japonesa "Zom 100: Cien cosas que quiero hacer antes de convertirme en zombi" (Foto: Netflix)

4. Kazuki Kitamura como Gonzô Kosugi

Kazuki Kitamura, que fue parte de películas como “La anguila”, “Freeze Me”, “Kill Bill: Volumen 1″, “Godzilla: Final Wars”, “Space Battleship Yamato”, “Yokai Ningen Bem”, “Thermae Romae”, “The Raid 2: Berandal”, “Parasyte”, “The 8-Year Engagement” y “Signal: The Movie”, es el responsable de dar vida a Gonzô Kosugi, el jefe de Akira.

Kazuki Kitamura como Gonzô Kosugi en la película japonesa “Zom 100: Cien cosas que quiero hacer antes de convertirme en zombi” (Foto: Netflix)

Estos son los actores que completan el reparto de “Zom 100: Cien cosas que quiero hacer antes de convertirme en zombi”: