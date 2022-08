El actor y conductor de televisión Aldo Miyashiro se mostró bastante fastidiado en redes sociales y respondió con un insulto a usuario de Twitter que comentó su última publicación diciéndole que haga “las cosas bien”.

Como se sabe, el presentador de “La Banda del Chino” publicó un emotivo mensaje dedicado a su hijo por su cumpleaños; sin embargo, un usuario de Twitter hizo un comentario que generó una airada reacción del popular ‘Chino’.

“Hoy fue la fiesta de mi niño, todos celebran, todos lo quieren tanto, todos están con él. Y yo me quiebro un poquito, me siento tan orgulloso de poder decir que soy su papá. Me emociona verlo cantar así , verlo crecer y me cuesta verlo irse. Felices 17. Vendrán más”, fue el mensaje que escribió Aldo Miyashiro en Twitter.

“Has las cosas bien”, fue el comentario que hizo el usuario de Twitter en el mensaje del actor. De inmediato, Aldo Miyashiro escribió un breve, pero llamativo mensaje: “Calla m...”.

Lejos de detener la situación, el usuario de Twitter aseguró ser un admirador de Aldo Miyashiro desde su etapa en “Misterio” e incluso aseguró que el ‘Chino’ vivió en el departamento de su tía en Tacna.

“No he vivido en el ‘depa’ de tu tía. No te he pedido consejo alguno. Sigue con tu vida, que yo voy con la mía”, fue la nueva respuesta de Aldo Miyashiro, quien aparentemente estuvo muy fastidiado por el mensaje en su publicación.

Aldo Miyashiro respondió de forma airada a usuario de Twitter que le dio un "consejo". (Foto: Captura de Twitter)

Como se recuerda, Aldo Miyashiro estuvo en el ojo de la tormenta tras su polémica infidelidad con Fiorella Retiz. Y aunque ya pidió disculpas públicas y decidió empezar de nuevo, las críticas en redes sociales suelen ser constantes en sus publicaciones.

