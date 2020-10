Desde que se enteró que tenía cáncer de mama , la actriz peruana Anahí de Cárdenas no solo se propuso vencer la enfermedad, continuar con su carrera y volverse más valiente que nunca, sino lograr que su caso no solo cause admiración, sino que lleve a más mujeres a realizarse un autoexamen y acceder así a un tratamiento oportuno.

En los últimos días, ella demostró su valentía y determinación al realizarse una doble mastectomía y reconstrucción mamaria para combatir el diagnóstico que recibió en noviembre del año pasado.

“Un capitulo que se cierra y otro se abre. Ya estoy con un poco más de medio cuerpo afuera del túnel con la luz encima! Solo faltan unos chequeos, recuperarme de la cirugía, que me quiten el port y unas otras cosillas más, pero estoy ya del otro lado! Felizota y con ganas de vida! (...) Este capítulo se cierra y empieza uno nuevo, de recuperación y goce absoluto por estar aquí y ahora. Hoy puedo decir que soy sobreviviente de cáncer de mama en el mes de la prevención de esta misma y todo gracias a un auto chequeo”, escribió en su cuenta oficial de Instagram.

Durante todo el proceso de quimioterapias, Anahí de Cárdenas documentó cada paso en sus redes sociales para promover la educación ante el cáncer de seno y crear conciencia sobre la importancia de los chequeos preventivos.

Un auto chequeo permitió que Anahí de Cárdenas descubriera a tiempo la enfermedad y la pueda vencer. (Foto: @anahidec / Instagram)

En esta lucha por demostrar que la enfermedad se puede vencer, ella también tomó la decisión de raparse el cabello no solo demostrando resiliencia y determinación, sino haciendo que esta acción se convierta en un ejemplo para muchos. Ahora, convertida en embajadora de Pantene a nivel Latinoamérica, busca crear conciencia sobre la importancia de la aceptación personal, la prevención y educación ante el cáncer de seno.

Anahí de Cárdenas cuenta que esta nueva labor empezó cuando publicó una foto sin cabello y “preguntando si alguna marca de shampoos me auspiciaría”. “Estoy muy contenta. Me pareció muy lindo de su parte que se aventure a ir de mi lado en este proceso, una marca que no le importa cómo sea tu cabello o si no lo tienes. Además, me alegra poder compartir mi historia con todas las mujeres de Latinoamérica y así, empoderarlas e inspirarlas a nunca rendirse a pesar de las pruebas que nos toca vivir”, aseguró la actriz.

Durante octubre, mes de la lucha contra el cáncer de mama a nivel mundial la marca, en alianza con Anahí, activará la campaña de concientización “Pink October”, que busca impactar y generar un cambio positivo en la sociedad frente a esta enfermedad. El proyecto difundirá mensajes de educación y prevención, pues si se diagnostica a tiempo, el cáncer de seno es curable en más del 95% de los casos.

Además, uno de los insights que se identificó es que las mujeres tocan su cabello más de 20 veces al día. El objetivo de esta iniciativa denominada #TocaTuPeloChecaTuSeno es normalizar los autochequeos y que sean parte de nuestra rutina. A esto se suma la donación de S/1 sol por producto vendido en una alianza con la Fundación Peruana de Cáncer y Plaza Vea.

“Nos sentimos orgullosos que Anahí de Cárdenas sea nuestra embajadora para seguir llevando ese mensaje de unión y fortaleza para crear conciencia sobre la importancia del chequeo personal o profesional. Su historia y su voz constituyen un vehículo fundamental para resaltar que nuestro mejor aliado, siempre será la educación preventiva”, comentó Ximena Arróspide, Gerente de Cuidado del Cabello Procter & Gamble Perú.

La marca y Anahí de Cárdenas crearon el documental ‘Anahí, un viaje de crecimiento’ que registra su experiencia personal y batalla contra el cáncer de mama para inspirar a más mujeres a no dejar pasar el autochequeo que puede salvar su vida.

