Andrea San Martín se presentó este viernes 16 de setiembre en el programa “En boca de Todos” luego de anunciar el fin de su relación con Sebastián Lizarzaburu, y no pudo evitar ser consultada sobre los motivos que provocaron su ruptura.

Johanna San Miguel puso en aprietos a la influencer al pedirle que responda si sigue enamorada del ‘Hombre roca’, y la respuesta de la influencer sorprendió a más de uno.

“¿Murió el amor? ¿Tú no estás ya enamorada de Sebastián”, le dijo la conductora de “Esto es Guerra”. “Mmm... es que no sabría ni cómo responder, simplemente se terminó, conversamos y nos dimos cuenta que hasta este lugar habíamos llegado. Es que no sé, claro que sí existe algo que queda entre los dos y por parte de los dos”, respondió Andrea San Martín evidentemente nerviosa.

En otro momento, la ‘ojiverde’ aclaró que su romance con el padre de su hija mayor no se había acabado por una tercera persona, y que actualmente intentan llevar una buena relación por el bienestar de su pequeña hija.

“Por cosas de la vida, supongo (que terminamos) Con Sebastián hay una historia, somos familia y no hay nada en concreto. Siguen estando bien las cosas entre nosotros, ayer estuvo conmigo ayudándome en las tareas de Maia. (…) Este era el quinceavo intento jaja”, señaló.

