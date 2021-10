A sus 49 años, Ben Affleck parece disfrutar cada instante de su vida, lo que lo ha hecho reflexionar sobre el momento que está viviendo no solo en su carrera, sino a nivel personal. Desde el reencuentro con la cantante Jennifer Lopez , en abril de este año, el actor parece que no ha dejado de sonreír, y asegura estar viviendo una de las mejores etapas de su vida.

“Estoy muy feliz”, reveló al programa de entretenimiento Extra, durante la promoción de su nueva película The Tender Bar. “Es un momento muy feliz en mi vida. La vida es buena. Me encanta esta película y también The Last Duel, que se estrenará el 15 de octubre, de la cual estoy muy orgulloso”.

Pese a su apretada agenda de trabajo, el dos veces ganador del Oscar escribió The Last Duel, junto a su amigo Matt Damon, y no quiere descuidar su vida personal. Según fuentes cercanas a la celebridad citadas por la revista People, hará todo lo posible por pasar el mayor tiempo posible al lado de JLo.

Por otra parte, se sabe que la Diva del Bronx se enfocará más en la actuación con el rodaje de The Mother, el primer proyecto que realizará para la plataforma de Netflix, así como su papel protagónico en la producción Marry Me, que se estrenará en los cines en febrero del 2022.

“Se verán cuando puedan”, comentó a mencionada publicación una fuente cercana a la pareja, en septiembre. Eso, hasta que lleguen los días festivos de fin de año, ya que la pareja planea pasar Navidad y Año Nuevo juntos y en familia.

“Los dos tendrán un descanso. Para Jennifer, la Navidad es para los niños. La hace muy especial para ellos. Le encanta la Navidad”, aseguró otra fuente. “Este año llevará más planeación, ya que Ben también quiere estar con sus hijos. Aún no han tomado una decisión sobre las fiestas de fin de año, pero están intentando resolverlo”.

