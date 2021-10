El último fin de semana fue el estreno de ‘The Tender Bar’ en Los Ángeles, la nueva película en la que aparece Ben Affleck . Lo que más llamó la atención fue que Jennifer Lopez no estuvo junto a su novio en la alfombra roja, como sí sucedió en el Festival de Cine de Venecia donde también presentó ‘The Last Duel’. Según se reveló, el motivo de la ausencia de JLo se debió a George Clooney, director del filme, ¿cómo nació la enemistad entre ambas celebridades?

“Es sabido que Jen no se llevó bien con George Clooney cuando hicieron ‘Out of Sight’ (‘Un romance muy peligroso’) juntos. No se soportaban el uno al otro”, aseguró un informante al diario británico ‘The Sun’.

Este agregó que resultaba “gracioso que la nueva película de Ben sea con George y no es coincidencia que Jen no fuera fotografiada en la alfombra roja con él, posando con George y su esposa Amal (Alamuddin)”.

Cómo nació la enemistad

Según detalla ‘The Sun’, Jennifer Lopez y George Clooney no se soportan, algo que es vox pópuli en Hollywood y que volvió a tener notoriedad tras el estreno de ‘The Tender Bar’ en Los Ángeles.

El origen del conflicto se remonta a 1998, cuando ambos rodaron ‘Out of Sight’ (‘Un romance muy peligroso’) dirigida por Steven Soderbergh y simplemente “no se soportaban”.

Out of Sight (1998) - Steven Soderbergh s. George Clooney, Jennifer Lopez, Dennis Farina, Michael Keaton, Vin Rhames, Catherine Keener, Luis Guzman, Albert Brooks, Steve Zahn, Don Cheadle, Isaiah Washington - 4/6 ♥ @ https://t.co/YRyhku40hn pic.twitter.com/OFzqjpuDiD — Film Excess (@FilmExcess) August 17, 2021

Si bien hay cierta enemistad, la ‘Diva del Bronx’ nunca ha tenido malas opiniones en público contra Clooney, ni al contrario, aunque medios internacionales precisan que en una oportunidad ella deslizó sutilmente que su peor beso en la pantalla grande había sido con él.

Por su parte ‘Naugthy Gossip’ indica que “en el set de rodaje estaban constantemente en guerra, realmente se odiaban mutuamente, el hecho de que acabaran la película fue un auténtico milagro”. El medio agrega que “ella siempre llegaba tarde al set y George detestaba eso”.

Tras retomar su relación luego de 17 años separados, ‘Bennifer’ está más unida que nunca. Jennifer Lopez está apoyando la carrera de Ben Affleck acompañándolo a las proyecciones de sus nuevas películas, pues si bien no estuvo en la alfombra roja de ‘The Tender Bar’, sino vieron una proyección juntos y tomados de la mano. A esto hay que sumarle que en los próximos meses vendrá un nuevo estreno donde podrían cruzarse con Ana de Armas, expareja del actor, y con quien rodó ‘Deep Water’.