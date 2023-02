El rey Carlos III del Reino Unido y la reina consorte Camila alistan detalles para su próxima coronación, empezando por el lanzamiento de una página web oficial del evento real, que incluye una lista de canciones para que todos los fans de la realeza vayan entrando en ambiente.

El Ministerio de Digital, Cultura, Medios de Comunicación y Deporte lanzó la página web, llena de información que el público pueda necesitar sobre la coronación, que se realizará el próximo 6 de mayo.

La decisión de estrenar este sitio el 6 de febrero fue intencionada, ya que también es la fecha en que la difunta Isabel II se convirtió en reina y marca exactamente tres meses hasta la coronación de su hijo.

El playlist para la coronación

Además de la web, también se publicó una Coronation Celebration Playlist de dos horas en Spotify. La lista de 27 canciones empieza con Come Together de The Beatles y continúa con bandas y artistas predominantemente británicos, como Coldplay, David Bowie, Ed Sheeran, Harry Styles, Queen, Rod Stewart, The Spice Girls, entre otros. La playlist termina con la canción King de Years & Years.

Según el orden de los actos que figuran en la nueva web, el día comenzará con la procesión del rey, que irá desde el Palacio de Buckingham hasta la Abadía de Westminster, donde Carlos III y la reina consorte Camila serán coronados en un ritual religioso dirigido por el Arzobispo de Canterbury.

Tras la coronación, la pareja se unirá a otros miembros de la familia real británica para una procesión más amplia de regreso a Buckingham, donde aparecerán todos juntos en el balcón del edificio.

Al día siguiente se transmitirá en directo desde el castillo de Windsor el Concierto de la Coronación para celebrar la llegada del nuevo rey. Aún no se ha anunciado el cartel de artistas, pero según el sitio, la velada iluminará lugares emblemáticos del Reino Unido con proyecciones, láseres, drones y luces.

Ese lunes 8 de mayo también ha sido declarado día festivo especial por el Primer Ministro por esta ocasión y para dar al público británico la oportunidad de participar en los servicios comunitarios.

