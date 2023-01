Tras 70 años en el trono, la reina Isabel II del Reino Unido falleció a los 96 años el pasado 8 de septiembre. Desde esa fecha, la monarquía británica se sumergió en una nueva etapa en donde quien era Carlos de Gales pasó a convertirse en Carlos III y el mundo espera ansioso su coronación junto a la reina consorte Camila. Está programada del 6 al 8 de mayo con una serie de eventos que llenarán de gala el fin de semana en el Reino Unido. Aquí los detalles que se conocen hasta el momento de uno de los eventos que congregará a ‘íconos de la música global’ en un gran concierto público en el castillo de Windsor.

El Palacio de Buckingham anunció el sábado 21 de enero que el evento será transmitido en vivo por la BBC, en el marco de la celebración de tres días de este importante cambio en la realeza.

En un comunicado de prensa se indicó que el rey, de 74 años, conmemorará el final del reinado de su madre y el inicio del suyo con “ceremonial, celebraciones y eventos comunitarios”.

Detalles del concierto de coronación de Carlos III

El sábado 6 de mayo, se realizará la Procesión del Rey comenzará en el Palacio de Buckingham y se dirigirá a la Abadía de Westminster, donde tendrá lugar la coronación del Rey y la Reina Consorte.

El domingo 7 de mayo de 2023 será el Concierto de Coronación del rey Carlos III en el castillo de Windsor. La BBC se encargará de producirlo y transmitido en vivo desde el East Lawn y contará con una alineación de “íconos de la música global y estrellas contemporáneas”, apoyados por una orquesta en vivo y bailarines de clase mundial que harán un espectáculo de luces.

Desde los jardines también tendrá lugar la actuación del The Coronation Choir, un coro compuesto por refugiados, personas con discapacidad auditiva, activistas de la comunidad LGTBI y sanitarios británicos. A la misma hora de esta cita cultural, varios puntos del país se iluminarán en honor a la coronación.

Las celebraciones durarán un total de tres días, culminarán el lunes 8 de mayo. (Foto: @theroyalfamily / Instagram)

El Concierto de la Coronación se transmitirá en vivo por BBC One, BBC iPlayer, BBC Radio 2 y BBC Sounds. Además, se pondrán a disposición del público boletos gratuitos en la Lotería Nacional y al concierto también asistirán voluntarios de algunas de las afiliaciones benéficas del Rey y la Reina Consorte.

El domingo 7 de mayo será el Gran Almuerzo de la Coronación una comida a nivel nacional y la fiesta terminará el lunes 8 de mayo con The Big Help Out, una iniciativa con la que se pretende difundir la incansable y necesaria labor de voluntariado que realizan las sociedades benéficas

