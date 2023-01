El menor de los hijos de Carlos III y Diana de Gales continúa en la polémica. Luego de que se filtraran algunos detalles de su libro de memorias ‘Spare’ en donde realizó impactante confesiones, el príncipe Enrique de Sussex vuelve a acaparar portadas tras la emisión de sus entrevistas con las cadenas británica y estadounidense ITV y CBS. En ellas no solo tocó temas personales, sino que dio precisiones sobre el funcionamiento interno de la realiza británica y secretos que han impactado a más de uno. Desde Mag te contamos las revelaciones más fuertes del esposo de Meghan Markle.

Entre los puntos que tocó el hermano de Guillermo de Gales están la muerte de su madre, su desdén hacia la prensa del Reino Unido, su ira por cómo trataron a su esposa, la duquesa de Sussex y todo lo que pasó luego de su boda.

Las acusaciones más fuertes del príncipe Harry

El príncipe Harry no se quedó callado y habló de todo en las entrevistas que concedió en el marco del lanzamiento de su libro ‘Spare’ con la editorial Penguin Random House.

1. Camila filtra historias

En ‘60 Minutes’ de CBS acusó a Camila, la reina consorte y esposa de Carlos III de filtrar historias sobre la familia a los medios británicos como parte de su campaña para “rehabilitar” su imagen. Frente a Anderson Cooper dijo que tanto él como su hermano, el príncipe William, le pidieron a su padre que no se casara con ella.

“No creíamos que fuera necesario. Pensamos que iba a causar más daño que bien y que si ahora estaban juntos, eso seguramente sería suficiente”; sin embargo, aceptaron la idea porque “queríamos que fuera feliz. Y vimos lo feliz que estaba con ella”.

Dijo también que la prensa la había catalogado como una “villana” y necesitaba “rehabilitar su imagen”. “Eso la hizo peligrosa por las conexiones que estaba forjando dentro de la prensa británica. Y hubo voluntad abierta en ambos lados para intercambiar información. Y con una familia basada en la jerarquía, y con ella, en camino a convertirse en reina consorte, habría afectados por eso”, dijo el príncipe Harry.

“Ella es mi madrastra. No la veo como una madrastra malvada. Veo a alguien que se casó con esta institución y ha hecho todo lo posible para mejorar su propia reputación y su propia imagen, por su propio bien”, agregó en una entrevista en Good Morning America de ABC.

2. Filtración desde la familia real hacia la prensa

El duque de Sussex se refirió a la prensa británica como un “antagonista” que quería “crear tanto conflicto como fuera posible” y no solo eso, pues “lo más triste de eso es que ciertos miembros de mi familia y las personas que trabajan para ellos son cómplices de ese conflicto”.

El príncipe Harry agregó que la “filtración” y la “plantación de historias” por parte de “una fuente real” a la prensa “no es de una persona desconocida, es el palacio que informa específicamente a la prensa, pero cubre sus huellas al no ser identificado”.

Agregó que “algunas de las cosas más atroces y horribles se han dicho sobre mí y mi esposa, completamente toleradas por el palacio porque vienen del palacio”.

3. No quiere repetir la historia de su madre

Enrique de Sussex también recordó cuando su padre le tuvo que informar sobre la muerte de su madre Diana de Gales en un accidente en el auto que viajaba en 1997.

“No quiero que la historia se repita. No quiero ser un padre soltero. Y ciertamente no quiero que mis hijos tengan una vida sin una madre o un padre”.

El príncipe Harry le dijo a Cooper que “se negó a aceptar que ella se había ido” y durante “muchos años” creyó que había decidido desaparecer.

Enrique de Sussex en la entrevista que dio a ITV en el marco de la publicación de su libro 'Spare'. (Foto: Oli SCARFF / AFP)

4. Lo apartaron del último adiós a Isabel II

El 8 de septiembre de 2022 murió la reina Isabel II del Reino Unido a los 96 años en el castillo de Balmoral. Harry se encontraba en Londres y asegura que “no fui invitado” a despedirla junto con toda la familia real británica.

“Le pregunté a mi hermano – le dije, “¿Cuáles son tus planes? ¿Cómo van a llegar Kate y tú allá? Y luego, un par de horas más tarde... todos los miembros de la familia que viven en el área de Windsor y Ascot estaban saltando juntos en un avión, un avión con 12, 14, tal vez 16 asientos”, dijo.

Sin embargo, recordó que pudo pasar tiempo con su abuela en su dormitorio luego de su muerte. “Estaba muy feliz por ella. Porque ella había terminado con la vida. Había completado la vida y su esposo la estaba esperando. Y los dos están enterrados juntos”.

5. Mala relación con su hermano Guillermo

Si bien la relación entre los dos hermanos está fracturada, Enrique afirmó amar “profundamente” a Guillermo. “Ha habido mucho dolor entre nosotros dos, especialmente en los últimos seis años”.

Agregó que nada de lo que ha escrito “tiene la intención de lastimar a mi familia (...) Pero da una imagen completa de la situación a medida que crecíamos, y también aplasta la idea de que de alguna manera mi esposa fue la que destruyó la relación entre estos dos hermanos”.

Harry también afirmó que “estoy seguro” que tiene alguna responsabilidad en la mala relación con su hermano, “pero lo que la gente no sabe es el esfuerzo que he hecho para resolver esto en privado, tanto con mi hermano como con mi padre”.

6. Dejó el Reino Unido temiendo por su vida

El príncipe de 38 años afirmó que durante los últimos seis años ha tratado de resolver sus preocupaciones con su familia en privado. “Nunca fue necesario llegar a este punto. He tenido conversaciones, he escrito cartas, he escrito correos electrónicos, y todo es simplemente, ‘No, esto no es lo que está pasando. Tú te lo estás imaginando’ (...) Eso es realmente difícil de aceptar. Y si se hubiera detenido, en el momento en que huí de mi país de origen con mi esposa y mi hijo temiendo por nuestras vidas, entonces tal vez esto hubiera resultado diferente. Es difícil”.

7. ¿Perdonará a la familia real británica?

“Probablemente haya mucha gente que, después de ver el documental (‘Harry & Meghan’ de Netflix) y leer el libro, dirá, ¿cómo podrías perdonar a tu familia por lo que han hecho? La gente ya me ha dicho eso. Y dije que el perdón es 100% posible porque me gustaría recuperar a mi padre. Me gustaría tener a mi hermano de vuelta. Por el momento, no los reconozco, tanto como ellos probablemente no me reconozcan a mí”, dijo el príncipe Harry.

