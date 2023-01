El 2023 inició con polémica para la familia real británica, la misma que pasó su primera Navidad y Año Nuevo sin la compañía de la reina Isabel II del Reino Unido, quien murió el 8 de septiembre de 2022 a los 96 años. Mientras se espera la coronación del rey Carlos III, su hijo Enrique de Sussex no solo remeció al mundo con sus declaraciones junto a su esposa Meghan para el documental de Netflix ‘Harry & Meghan’, sino que su libro de morias ‘Spare’ es de lo más explosivo. Desde Mag te dejamos las revelaciones más impactantes que se conocen hasta el momento.

Por primera vez, el también conocido como príncipe Harry contó todo lo que no había dicho hasta ahora, no solo sobre su relación con la actriz estadounidense y cómo lidiaron con el acoso de la prensa y su futura decisión de dejar sus funciones oficiales en la realeza para irse a vivir a Estados Unidos, sino los detalles más escondidos sobre su vida privada.

‘Spare’ (‘En la sombra’) es el explosivo libro de memorias del duque Enrique de Sussex de 557 páginas. Su lanzamiento oficial está previsto para el 10 de enero con la editorial Penguin Random House, pero los adelantos obtenidos por los medios ya están dando qué hablar no solo en el Reino Unido, sino en todo el mundo donde se sigue al milímetro la vida de la familia real, en especial la del príncipe de 38 años, el quinto en la línea de sucesión al trono.

Las revelaciones más impactantes de Harry

Desde las peleas con su hermano Guillermo de Gales a quien califica como “archienemigo”, lo que opina sobre la reina consorte Camila, su consumo de drogas en la adolescencia, entre otros temas figuran dentro de las revelaciones.

1. Cómo se enteró del fallecimiento de su madre

La princesa Diana de Gales murió en un trágico accidente automovilístico el 31 de agosto de 1997 en París cuando estaba junto a Dodi al Fayed.

Cuenta que pasó el verano feliz al lado de su madre y su hermano Guillermo, a quien llama Willie. Luego regresó a Balmoral hasta que un día su padre se sentó a su lado en la cama y tras decirle “querido hijo” le contó sobre el accidente y su muerte.

“Mi padre no me abrazó. No se le daba muy bien expresar sus emociones en circunstancias normales (...) Es cierto que posó la mano una vez más sobre mi rodilla y me dijo: Todo irá bien”, contó.

Pensó que a su madre no le había pasado nada y que en cualquier momento llamaría. Desde los 12 hasta los 20 años estuvo convencido de que Diana de Gales se había ocultado por voluntad propia para llevar una vida más feliz.

2. Su hermano es su “archienemigo”

En una entrevista para ‘Good Morning America’ de ABC, el copresentador Michael Strahan leyó una cita de ‘Spare’: “Hay una cita en este libro donde te refieres a tu hermano como tu ‘hermano amado y archienemigo’. Palabras fuertes. ¿Qué quisiste decir con eso?”.

“Siempre ha habido esta competencia entre nosotros, extrañamente. Creo que realmente juega o siempre juega con la mecánica del “heredero y el repuesto”, respondió.

Enrique de Sussex y Guillermo de Gales. (Foto: AFP)

3. La agresión física de Guillermo

En el libro, Harry también acusó a su hermano de haberlo agredirlo físicamente durante una discusión sobre su esposa, Meghan Markle, en 2019. Según relata, tras llegar a Nottingham Cottage la llamó “difícil”, “grosera” y “abrasiva”.

“Dejó el agua, me llamó por otro nombre y luego vino hacia mí. Todo sucedió tan rápido. Muy rápido. Me agarró por el cuello, rompió mi collar y me tiró al suelo. Aterricé en el plato del perro, que se partió debajo de mi espalda, los pedazos me cortaron. Me quedé allí por un momento, aturdido, luego me puse de pie y le dije que saliera”. Según el artículo de The Guardian, William luego regresó “luciendo arrepentido” y se disculpó.

4. Bromas de Carlos sobre su paternidad

Enrique de Sussex escribe que tras su nacimiento, el príncipe Carlos le dijo a Diana: “¡Maravilloso! Ahora que me has dado un heredero y un repuesto, mi trabajo está hecho”. Además, bromeó sobre su paternidad.

“A papá le gustaba contar historias, y esta era una de las mejores de su repertorio. Siempre terminaba filosofando... ¿Quién sabe si soy realmente el Príncipe de Gales? ¿Quién sabe si soy tu verdadero padre? Se reía y se reía, aunque era una broma muy poco graciosa, dado el rumor que circulaba en ese momento de que mi verdadero padre era uno de los antiguos amantes de mamá: James Hewitt. Una de las causas de este rumor era el irreconocible color de pelo pelirrojo de Hewitt, pero otra causa era el sadismo”.

4. Pérdida de su virginidad

El príncipe Harry describe el momento como “un episodio humillante”, según Sky News. En su libro de memorias “Spare” señala que fue con “una señora mayor”, que “amaba mucho a los caballos”.

“Uno de mis errores fue dejar que sucediera en un campo, justo detrás de un pub concurrido (...) Sin duda alguien nos vio”, dice el extracto reportado por el medio de comunicación de Reino Unido.

5. Lo que pensaba de Camila del Reino Unido

Acerca de su visión sobre la futura reina consorte Camila, Harry indica que “suplicó” a su padre, ahora rey Carlos III, que no se casara y que temía que fuera una “madrastra malvada” y la calificó como “la otra mujer”, según los medios Mail Online y The Sun.

6. Consumo de drogas en la adolescencia

El príncipe Enrique admitió su consumo de cocaína a los 17 años. “Por supuesto que había estado consumiendo cocaína en ese momento. En casa de alguien, durante un fin de semana de caza, me ofrecieron una raya, y desde entonces había consumido un poco más”, informó Sky News.

“No era muy divertido, y no me hacía sentir especialmente feliz como parecía ocurrirles a los demás, pero me hacía sentir diferente, y ese era mi principal objetivo. Sentir. Ser diferente”, escribió, según el medio. “Era un chico de 17 años dispuesto a probar casi cualquier cosa que alterara el orden preestablecido (...). Al menos, de eso intentaba convencerme”.

Ni el palacio de Buckingham ni el de Kensington se han pronunciado hasta ahora sobre las afirmaciones contenidas en el libro. (Foto: AFP)

7. Mató mientras servía en Afganistán

El príncipe sirvió en dos ocasiones en Afganistán como parte del ejército británico, una entre 2007 y 2008 y otra entre 2012 y 2013. Según el reporte de The Telegraph, mató a 25 personas pues veía a los objetivos como “piezas de ajedrez” en lugar de personas.

“Me propuse, desde el primer día, no irme nunca a la cama con la duda de si había hecho lo correcto... si había disparado a talibanes y solo a talibanes, sin civiles en las inmediaciones. Quería volver al Reino Unido con todos mis miembros, pero más que eso quería volver a casa con la conciencia intacta”, escribió en sus memorias.

8. El disfraz nazi

Ya lo había confesado en el documental ‘Harry & Meghan’ cuando dijo que la decisión de llevar un uniforme nazi a una fiesta de Halloween en 2005 fue ‘probablemente uno de los mayores errores de mi vida’; sin embargo, en su libro agrega que su hermano Guillermo y su esposa Catalina de Gales lo animaron a hacerlo. “Llamé por teléfono a Willy y Kate, les pregunté qué pensaban (...) Ambos insistieron. Peor que el conjunto de leotardos de Willy. Mucho más ridículo. Que, de nuevo, era el punto”.

9. Príncipes de Gales eran fans de ‘Suits’

Antes de casarse con Enrique de Sussex, Meghan Markle era una de las estrellas de la serie ‘Suits’ y tenía a los entonces duques de Cambridge como sus fans. “Se quedaron con la boca abierta” cuando les reveló la identidad de su nueva novia y “se giraron el uno hacia el otro. Luego Willy se volvió hacia mí y me dijo: ‘Vete a la mierda’”, escribió.

“Todo este tiempo había pensado que Willy y Kate no acogerían bien a Meg en la familia, pero ahora tenía que preocuparme de que la acosaran para pedirle un autógrafo”, agregó.

10. La advertencia de Guillermo sobre Meghan

En otra parte del libro, Harry revela que su hermano le dijo que “fuera más despacio” con Meghan. “Ella es una actriz estadounidense después de todo, Harold”, supuestamente dijo, usando su apodo, pues “cualquier cosa podría suceder”.

