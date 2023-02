Los amigos de la princesa Diana de Gales están vendiendo las cartas que les escribió durante su divorcio del entonces príncipe Carlos. Lay’s Auctioneers anunció la venta de 32 cartas que la difunta princesa de Gales envió a Susie y Tarek Kassem durante los últimos dos años de su vida.

La casa de subastas inglesa describió las “cartas y tarjetas muy personales” como “asombrosas” y “confidenciales”. Las notas revelan algunos de los pensamiento más íntimos de Lady Di sobre temas como la familia real británica y su divorcio con el entonces príncipe Carlos en una serie de manuscritos.

Las cartas, escritas en papel con el membrete oficial del palacio de Kensington, estaban dirigidas a dos de sus amigos, el matrimonio formado por Susie y Tarek Kassem, y se enviaron entre 1995 y 1996.

Salen a subasta

Se espera que la colección de 32 cartas alcancen la cifra de más de 100.000 dólares en una subasta cuyos beneficios se destinarán a diversas causas “muy cercanas e importantes para Susie y Diana”.

Susie y Tarek Kassem, residentes en Londres, pasaron muchos ratos con Diana de Gales en los últimos años antes de su muerte. La princesa Diana y Susie fueron vistas juntas en varias oportunidades: saliendo a almorzar en Marlow, paseando por Fulham Road e incluso en el palacio de Kensington.

Diana de Gales saluda a la multitud, el 27 de enero de 1988, durante su visita al parque Footscray en el suburbio de Melbourne. (Foto: AFP)

Los Kassem subastarán las cartas de Diana porque “estar en posesión de estos documentos es una gran responsabilidad” que no quieren legar a sus hijos, según la casa de subastas Lay’s Auctioneers.

Según los expertos, “los Kassem han guardado algunas de sus cartas más personales y confidenciales de Diana, pero lo que esta colección de más de 30 cartas y tarjetas mejor ilustra es el temperamento inmensamente cálido y amoroso de Diana, y lo hacen de una manera deliciosa y encantadora”.

El contenido de las cartas

En una carta fechada el 28 de abril de 1996, Diana se disculpa por no poder asistir a la ópera para ver Tosca porque “Lo estoy pasando muy mal en estos momentos y se me está presionando mucho desde todos los flancos. A veces es difícil mantenerse animada y hoy estoy hundida en la miseria, deseando que este divorcio se haga realidad, ya que su posible coste está siendo tremendo”.

En otra, le agradecía a la pareja el que le hubiesen dejado quedarse con ellos en casa en Navidades. “Me alegré mucho de haber sido invitada a una fiesta familiar, y más en una en la que se ha conseguido que me sintiese como una más”, confesaba.

Las cartas de Diana de Gales. (Foto: Lay's Auctioneers)

El 20 de mayo de 1996 se dirigía a Kassem, diciéndole lo siguiente: “Como no tengo teléfono móvil me resulta difícil hablar sobre asuntos personales, ya que mis frases aquí son constantemente registradas y transmitidas. De haber sabido hace un año lo que viviría al soportar este divorcio, no lo habría consentido. Es desagradable y desesperado”.

El 19 de diciembre de 1995, un día después de que Isabel II le aconsejara a Carlos y Diana que se divorciaran, escribía: “Puede que alguna vez se me haya calificado de mariposa, pero no quiero volar lejos de esta cariñosa familia”, refiriéndose a los Kassem. “Me siento profundamente conmovida por lo mucho que los dos me estáis protegiendo… ¡No estoy acostumbrada a eso!”.

