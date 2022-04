Cuando Catalina de Cambridge tiene que viajar en carruaje, algo muy común en la familia real británica, le cambia el humor, empieza a lucir tensa y alguna vez se ha dicho que incluso se siente incómoda de la compañía del momento. Sin embargo, la explicación a esto parece ser más sencilla de lo que uno se imagina: la esposa de Guillermo sufre de lo que se denomina cinetosis.

MÁS | La vez que Isabel II se escondió detrás de un arbusto para evitar a unos invitados a Buckingham

Tal vez desconozcas esto, pero si te decimos que esta enfermedad se denomina para los mortales como “mareo por movimiento”, seguramente lo entiendas. La cinetosis es un problema muy común que se produce en las personas cuando se desplazan en autos, tren, avión y especialmente en barco.

Cualquier persona puede padecerla, pero es más común en niños, embarazadas, personas que toman ciertos medicamentos y, al parecer, en royals británicos, porque afecta no solo a la duquesa de Cambridge sino también a la reina Isabel II del Reino Unido. Y produce vértigo, náusea y vómitos.

La noticia saltó a los medios ingleses en 2019 luego del paseo en carruaje en la celebración de Trooping the Colour. La mala cara de Catalina llamó la atención de medios como el Sunday Mirror, que se hizo eco de las declaraciones de una fuente cercana a los duques de Cambridge.

“Lo cierto es que la duquesa de Cambridge se marea mucho y no disfruta del movimiento del carruaje. Además se preocupa mucho de que pueda estar enferma en un día tan importante como Trooping the Colour y eso le provoca estrés. El protocolo no le da opción: tiene que ir en carruaje”.

Aunque la monarca, que sufre también de mareos, le ha sugerido algún tipo de medicamentos, la verdad es que esta puede producir sueño, lo cual sería peor que la enfermedad en caso de eventos.

Isabel II del Reino Unido también se marea cuando viaja en carruaje. (Foto: AFP)

Qué es la cinetosis

El mareo por movimiento o cinetosis es un problema común entre las personas que viajan en automóvil, tren, avión, y especialmente, en barco. Cualquier persona puede tenerla, pero es más común en niños, mujeres embarazadas y personas que toman ciertas medicinas. La cinetosis puede suceder repentinamente, con una sensación de mareos y sudores fríos. Eso puede conducir a vértigo, náusea y vómitos.

El cerebro siente el movimiento al recibir las señales provenientes del oído interno, los ojos, los músculos y las articulaciones. Cuando recibe señales que no coinciden, puede surgir el mareo por movimiento. Por ejemplo, si está leyendo en tu teléfono mientras viaja en el autobús, sus ojos están enfocados en algo que no está en movimiento. Sin embargo, el oído interno percibe el movimiento.

VIDEO RECOMENDADO

La reina Isabel II cumple 70 años en el trono